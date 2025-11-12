总统：加强核能领域的人力资源对哈萨克斯坦至关重要

总统在讲话中指出，加强核能领域的人力资源潜力对哈萨克斯坦至关重要。

- 哈萨克斯坦已开始建设其首座核电站，该项目由俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）牵头的国际财团参与。这一技术难度极高、科学性极强的项目能否成功实施，直接取决于高素质专业人才的储备。约有6000名工人，以及3000多名中级专家将参与核电站的建设。与此同时，对专业技术人员的需求无疑也会很高。因此，加强核能领域的人力资源储备对哈萨克斯坦至关重要。-他说。

国家元首指出，哈萨克斯坦高度重视与俄罗斯高校在解决这一问题上的合作。

- 哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学开设国家核能研究大学分校，便是明证。-他说。

托卡耶夫总统表示，俄罗斯大学已与哈萨克斯坦的大多数大学建立了合作关系。

- 两国大学之间已签署了1453项协议，旨在实施双学位项目和联合科研教育项目。俄罗斯九所大学在哈萨克斯坦成功运营，约有四千名学生在此就读。尤其值得一提的是莫斯科国立罗蒙诺索夫大学分校，该分校于2001年在您的直接推动下成立，尊敬的弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇。此外，莫斯科国立国际关系学院分校在阿斯塔纳开始运作。哈萨克斯坦大学在俄罗斯设立首个代表处对我们来说意义重大。以鄂木斯克国立陀思妥耶夫斯基大学为基础建立的哈萨克斯坦阿尔法拉比国立大学分校也已开始顺利运作。-他说。

哈萨克斯坦总统还表示，为了培养新型专业人才，技术和职业教育领域正在进行大规模改革。

- 高校应成为培养专业人才的工坊，将理论与实践相结合，并将教育过程与生产相结合。正因如此，我们开始积极发展双元制培训模式。目前，超过10万名学生在1.8万家企业接受实习培训。超过4000家企业为600所高校提供支持。他们通过实习培训促进学生的培养和提升，并助力教育机构设备的现代化改造。我们正在实施一项免费提供技术和职业教育的项目，并已建立起一套保障就业的专业人才培养机制。此外，学校还开展了职业指导工作。年轻人应将大学教育视为掌握真正热门职业技能的第一步。学校尤其重视提升教师的社会地位和素质。在技术职业教育国际化的框架下，学校引入了国际标准，并致力于吸引外国管理人才，促进学术交流。哈萨克斯坦已有60多所高校与30个国家的合作伙伴建立了合作关系。其中9所高校正与俄罗斯高校和企业开展卓有成效的合作。-他说。

【编译：小穆】