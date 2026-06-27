扎帕罗夫：能源项目落地后，吉尔吉斯斯坦有望实现电力出口

扎帕罗夫总统在致辞中表示，“卡扎尔曼水电站”梯级项目将成为吉尔吉斯斯坦独立以来规模最大的能源基础设施项目之一。

据悉，该项目旨在建设三座水力发电站，总装机容量达912兆瓦，投产后年发电量预计将超过37.5亿千瓦时。项目总投资估值约为30亿美元，预计将于2031年全面竣工。

扎帕罗夫指出，当前吉尔吉斯斯坦面临的电力短缺问题，主要是由于国民经济的快速增长所致。

—在过去三年里，我国每年都有数百家新工厂、企业及社会基础设施投入运营，导致电力消费的增速超过了现有发电能力的扩容速度，-他说。

扎帕罗夫进一步强调，随着“卡扎尔曼水电站”梯级项目与坎巴尔阿塔-1水电站的相继投产，吉尔吉斯斯坦不仅能够完全满足国内电力需求，还将实现从电力进口国向电力出口国的转变，具备向邻国输送电力的能力。

需要指出的是，吉尔吉斯斯坦目前仍处于2023年8月1日起实施的能源领域紧急状态中（有效期至2026年12月31日）。因此，该国实现电力出口的愿景，预计将在上述大型水电项目全部完工后的2031年及以后逐步变为现实。