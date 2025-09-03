北京能源对话：哈萨克斯坦与中国启动新的战略项目

据报道，在北京举行的这些会晤，巩固了旨在加强哈萨克斯坦能源安全和经济多元化的关键项目协议。

Фото: Энергетика министрлігі

此次谈判是双边合作发展的重要阶段。叶尔兰·阿肯杰诺夫与中国能建、中国华电、中国石油（CNPC）、三一重工（SANY）、中国电力（SPIC）和中国机械设备工程公司（CMEC）等公司负责人讨论了具体计划。此次对话涵盖了能源行业的整个领域：从可再生能源和天然气化工，到炼油能力的现代化和先进技术的引进。

会谈结束后，双方就突厥斯坦州300兆瓦太阳能发电站建设项目达成一致，并批准了阿克套160兆瓦蒸汽轮机联合循环装置于2027年6月投入使用的计划。与中国石油（CNPC）就阿克托别州尿素综合体项目达成一致。在“绿色”能源领域，三一重工（SANY）确认已完成在江布尔州风力发电机部件生产厂的建设，并准备实施杰特苏州风电场项目。

Фото: Энергетика министрлігі

- 我们在北京的会谈，正在形成一个以相互信任和战略视野为基础的新的能源合作格局。我们看到了中国合作伙伴对投资那些直接加强哈萨克斯坦能源安全的项目——从现代化的蒸汽轮机联合循环装置到大规模的风能和太阳能发电站——的切实意愿。所有协议的关键方面在于技术的转让以及在我们国家境内创建高科技生产基地。哈萨克斯坦正从能源解决方案的消费者转变为现代能源解决方案的生产国，-能源部长说。

据悉，这些已达成一致的项目实施，将为哈萨克斯坦经济吸引数十亿美元的投资，创造新的就业机会，并加速向低碳发展转型。

Фото: Энергетика министрлігі