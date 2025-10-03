哈萨克斯坦能源周：圆桌会议聚焦石油天然气化工与中等强国作用

能源部石油天然气化工与技术监管司司长铁穆尔兰·乌尔坤巴耶夫在开幕致辞中指出，石油天然气化工的发展已成为推动经济多元化的关键方向。

—石油天然气化工不仅意味着新的收入来源，还能创造就业岗位、增加出口和推动可持续发展。对于哈萨克斯坦来说，从原材料出口模式向深度加工转型是战略性的必然选择。-他说。

他强调，目前哈萨克斯坦具备实现突破的所有条件：拥有卡沙甘、田吉兹、卡拉恰甘纳克等大型油气田，以及较为完善的基础设施和物流体系。但与此同时，深加工比例依然偏低，导致经济乘数效应不足。

讨论中，专家们指出了行业面临的主要挑战：对原材料出口及国际市场价格的依赖，工业潜力未得到充分释放，以及适应脱碳转型和ESG标准的紧迫需求。

为系统推动行业发展，能源部制定了《2024—2030年石油天然气化工发展路线图》。文件包括34项措施和6个优先方向，计划实施总投资约150亿美元的6个大型项目，预计可创造超过1.9万个就业岗位。

其中最具代表性的项目之一是建设一座年产能125万吨的聚乙烯工厂。该项目计划于2029年投产，将生产20多种市场需求的聚乙烯产品，包括高端牌号，预计可占据全球市场约1%的份额。

与此同时，丁二烯、尿素和烷基化物等项目也在推进。2022年，年产能50万吨聚丙烯的KPI Inc.工厂已正式投产，并跻身全球最大生产商之一。

能源部还正会同行业利益相关方，共同起草《油气化工法案》，以建立更加公开、高效、可预测的规范环境，推动行业可持续发展。该法案拟确保原料公平获取，完善必要基础设施，并优先保障本土产品在国内市场的供应。

此外，为落实国家元首关于提升附加值和提高大型项目本地化比例的指示，能源部已成立专门工作组，支持哈萨克斯坦企业更广泛参与石油天然气化工项目。

【编译：阿遥】