议员：智能手机会对学生的批判性思维造成阻碍

艾马甘别托夫表示：

“近期，我经常看到关于在学校限制智能手机的文章和讨论，这个问题确实值得关注。”

他提到《泰晤士报》刊登的一篇由英国教育标准局（Ofsted）负责人撰写的文章，内容涉及教育质量问题。

该负责人认为，提升教育质量的首要措施是全面禁止学生在校使用智能手机。他指出，智能手机容易让人分心，干扰思维，阻碍批判性思考，降低学生与家长及同伴的沟通质量，同时还可能引发依赖症和心理健康问题。

艾马甘别托夫强调，这一问题在哈萨克斯坦同样具有现实意义。他还提到，由于智能手机带来的诸多问题，多个国家已在学校实施相关限制措施。

他补充道：

“顺便一提，英国几乎所有学校都已对智能手机使用实施了部分限制。类似的措施在法国、意大利、荷兰、瑞典等多个欧洲国家也已推行。”

值得注意的是，艾马甘别托夫早在今年9月初就提出了限制学生使用智能手机的问题。他对此表示支持，并赞同纳扎尔巴耶夫菁英学校率先在校内禁止智能手机的举措。

【编译：木合塔尔·木拉提】