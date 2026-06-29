数字技术赋能土壤治理 哈萨克斯坦推进土地资源现代化管理

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦参议院29日在二读程序中审议并通过《土壤保护法》及配套文件。根据新法，哈萨克斯坦将建立土壤保护综合体系，并推广土壤保护技术、数字化监测和遥感等现代技术手段。

参议员阿利·别克塔耶夫（Әли Бектаев）表示，《土壤保护法》是保护国家自然资源、提高农业用地生产力和保障粮食安全的重要法律文件。

他指出，目前哈萨克斯坦正面临风蚀和水蚀、土壤盐渍化、荒漠化、有机质减少以及草场退化等问题，导致土壤退化的因素不断增加。这不仅影响农业生产效率，也对生态稳定、土地资源质量和居民获得优质食品产生不利影响。

阿利·别克塔耶夫表示，第八届议会期间，在农业问题、自然资源利用和农村发展委员会议员倡议下，一系列旨在综合规范农业和生态领域的法律相继出台。

其中，《有机产品生产和流通法》通过发展有机农业，致力于保护土壤天然肥力、减少化学负荷并建立可持续自然资源管理体系；《草场法》则为合理利用草场、降低草场退化程度、科学调控放牧负荷以及恢复退化土地提供了法律依据。此外，《特别保护自然区域法》还增设了保护珍贵土壤覆盖层和维护自然景观稳定性的相关规定。

他说，《土壤保护法》是上述法律的逻辑延续，将进一步完善哈萨克斯坦土壤保护领域的法律基础。

根据法律规定，哈萨克斯坦将在法律层面建立完整的土壤保护措施体系，包括开展农业化学和土地改良研究、实施土壤等级评定和监测、推广土壤保护技术以及科学使用肥料等措施。

此外，该法还为发展科学研究以及广泛应用数字技术、遥感工具和现代监测系统奠定法律基础。这将有助于提高土地资源管理效率，并及时评估土壤质量。

阿利·别克塔耶夫表示，《土壤保护法》是保障农业领域可持续发展的重要且系统性的立法举措。