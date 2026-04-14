清洁能源投资吸引力显著提升 哈萨克斯坦全球排名升至第24位

数据显示，哈萨克斯坦在Climatescope发展中市场排名中，已由2017年的第54位提升至2025年的第24位。

能源部指出，排名上升主要得益于哈萨克斯坦近年来持续扩大可再生能源项目投资规模，并积极实施支持政策，包括开展公开竞价拍卖机制，以及保障绿色电力采购制度。

官方表示，随着市场环境不断改善和投资者兴趣持续上升，哈萨克斯坦正逐步成为地区低碳技术投资的重要目的地之一。

目前，道达尔能源、马斯达尔、中国电力国际控股有限公司、中国能源集团等国际大型企业已进入哈萨克斯坦市场。

根据规划，到2035年前，哈萨克斯坦计划新增超过8吉瓦可再生能源装机容量，以增强国家电力系统稳定性，并推动能源结构多元化。

Climatescope主要依据投资规模、基础设施水平、政策支持力度及市场机会等指标，对各国清洁能源投资环境进行评估。

能源部指出，哈萨克斯坦在上述各项指标上均呈现持续改善趋势，这将为绿色经济发展及国际合作项目落地创造更多机遇。

【编译：达娜】