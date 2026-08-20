教育、医疗、能源、互联网全面升级 哈萨克斯坦多项国家项目加速落地

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府正按照总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫部署，持续推进经济和社会重点领域现代化。目前，“未来学校”和“农村医疗现代化”两个国家项目已完成，“可负担互联网”和“能源及能源和公用事业部门现代化项目正在实施，同时启动2026—2030年“煤电发展”国家项目。

据政府消息，各项目已在全国多地取得阶段性成果。目前，约630万人获得更加稳定可靠的供热保障；偏远农村近100万居民的基层医疗服务可及性得到改善，超过400万农村居民将获得更加便捷的专科和高技术医疗服务；高速互联网、4G和5G网络覆盖范围持续扩大；现代化新建学校已惠及21.7万多名学生。

217所“未来学校”建成

根据托卡耶夫总统指示实施的“未来学校”（Келешек мектептері）国家项目已完成。

项目实施期间，全国共建成217所新型学校，可提供46万个学位，其中2024年投入使用105所，2025年投入使用112所。

项目实施后，54所三班制学校和12所危旧学校面临的问题得到解决，100多所学校的学位短缺状况得到缓解。新建学校主要分布在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特，以及阿拉木图州、突厥斯坦州、曼格斯套州和克孜勒奥尔达州等地区。

农村地区共建成84所新型学校，使超过13万名农村儿童能够进入现代化教育环境学习。

“未来学校”的建筑面积平均比传统标准化学校大15%至20%，技术装备水平提高4倍以上。学校配备物理、化学、生物实验室，以及计算机教室、STEM实验室和机器人教室等设施，同时根据不同年龄段学生设置独立教学区域，并充分考虑特殊教育需求儿童的学习和通行条件。

为适应新的教育基础设施，今年已有1600多名教师接受STEM、自然科学、机器人和数字技术等方面实践培训，另有5000多名教师参加学科教学、数字技术、人工智能、融合教育等课程培训。

655个基层医疗设施投入使用

“农村医疗现代化”国家项目同样已经完成。

全国共建成655个基层医疗卫生设施，包括260个医疗点、235个助产医疗点和160个医生门诊部。

其中，427栋新建筑用于替代老旧或危旧医疗设施；208个项目建在此前没有固定医疗场所、主要依靠上门服务的居民点；另有20个项目建在此前完全没有医务人员和医疗基础设施的村庄。

随着这些设施投入运行，近100万农村居民新增获得基层医疗服务。

与此同时，32所区级医院通过大修、改造以及配置CT、MRI、血管造影、重症监护和外科设备等高技术医疗设备，升级为现代化多学科中央区医院。这将为超过400万农村居民获得专科和高技术医疗服务创造条件。

项目还为新建和现代化改造后的医疗机构培训了1100名医务人员。

Фото: Kazinform

高速互联网持续向农村延伸

“可负担互联网”国家项目旨在为居民和企业提供速度不低于100 Mbps（兆比特/秒）的高速互联网服务。目前，规划的31项措施中已有21项完成。

2025年，全国362个村庄通过卫星通信接入互联网，移动通信运营商安装12座双用途通信塔，并消除743个通信“盲区”。

根据哈萨克电信公司2025年6月签署的协议，到2027年底计划投入2390亿坚戈预算外资金，为3000多个村庄提供高速互联网服务，覆盖120万人和5800个政府设施。目前已有12个村庄铺设光纤线路，另有340个村庄通过卫星通信接入互联网。

此外，在世界银行支持下，哈萨克斯坦正实施规模达839亿坚戈的补贴项目，计划在1123个村庄铺设通往居民点和家庭的光纤线路，预计覆盖约230万人。

移动通信方面，全国20座城市已安装超过3618座5G基站。人口超过250人的3807个村庄将逐步升级至4G网络，截至2026年上半年，已有566个村庄完成升级。

在国际数字基础设施方面，哈萨克斯坦已启动阿塞拜疆—哈萨克斯坦里海海底光纤通信线路建设，设计容量最高达6 Tbps（太比特/秒）。Freedom Telecom公司建设的“西—东”超高速通信干线已完成58%，铺设线路2341公里；哈萨克电信公司在阿斯塔纳建设的Tier III级数据中心完成度达到99%。

13万亿坚戈推进能源和公用事业基础设施更新

2024年12月批准的“能源和公用事业部门现代化”国家项目正在持续实施。项目涵盖200多家基础设施企业，计划于2025年至2029年投入13万亿坚戈。

其中，6.8万亿坚戈用于公用事业基础设施，6.2万亿坚戈用于能源领域。项目目标之一是将工程管网老化率降至40%，并推动事故数量减少20%。

2025年，项目投入5470亿坚戈，共维修6600公里工程管网，使8家自然垄断企业摆脱基础设施老化“红色风险区”。

目前，能源部已支持实施393个电力和供热项目，总投资9909亿坚戈，涉及线路和管网总长度约1.2万公里。其中，电力供应领域有256个项目，总投资5417亿坚戈；供热领域有137个项目，总投资4492亿坚戈。

2026年，该项目已获批1.1万亿坚戈融资，计划维修1.2万公里工程管网，使另外8家企业退出风险区，并全面推广Smart Turmys数字平台。

启动煤电发展国家项目

哈萨克斯坦政府还根据托卡耶夫总统在第五届国家库鲁尔泰会议期间作出的指示，批准实施2026—2030年“煤电发展”国家项目。

项目计划通过5种融资机制吸引至少7.5万亿坚戈预算外投资，用于建设新的发电设施、改造现有能源资产，并完善行业融资、人才以及燃料物流保障体系。

按照规划，将新建8座能源设施，并对11座现有能源设施实施现代化改造。

其中，计划在科克舍套建设240兆瓦热电中心，在塞梅建设360兆瓦热电中心，在乌斯卡曼建设360兆瓦热电中心，在杰兹卡兹甘建设500兆瓦热电中心；在卡拉干达建设180兆瓦热电站，在埃基巴斯图兹建设350兆瓦热电站；同时在库尔恰托夫建设700兆瓦凝汽式电站，并在埃基巴斯图兹建设2640兆瓦凝汽式电站。

目前，阔克舍套新热电中心正在建设，发电装机容量为240兆瓦，供热能力为每小时520吉卡。塞梅第三热电中心已于2026年4月开工，项目建成后将有助于解决当地供热缺口，并提升约32万居民的供热可靠性。

总体来看，阔克舍套和塞梅新增热源建成后，将进一步改善两座城市约50万居民的供热保障。

此外，埃基巴斯图兹第三国营区域电站和库尔恰托夫国营区域电站项目实施方已经确定，目前正在编制开工所需技术文件。

现有能源设施也将同步改造，包括阿克苏国营区域电站、埃基巴斯图兹第二国营区域电站，以及沙赫京斯克、托帕尔和卡拉干达等地的电站。

其中，埃基巴斯图兹第二国营区域电站计划新建3号和4号机组，每台装机容量550兆瓦，计划分别不晚于2028年和2030年投入运行。

哈萨克斯坦政府表示，通过系统推进教育、医疗、数字基础设施、公用事业设施和能源领域国家项目，将进一步改善公共服务质量和可及性，提升能源和数字安全水平，并为经济持续发展夯实基础。