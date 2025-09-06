哈萨克斯坦能否实现能源安全？

哈通社记者回顾了过去一年取得的成果，并结合专家意见对这一话题进行了深入分析。

新项目并非能源安全的万能保障

当前，哈萨克斯坦能源短缺问题日益加剧。如果不能有效利用现有资源，企业和公共事业领域可能面临严重困难。因此，总统在国情咨文中特别强调，基础设施建设应以能源领域为优先。

自那以来，政府投入了数十亿资金，启动了多项投资项目，包括对现有电站的现代化改造、新建能源设施，甚至计划发展水电和可再生能源。2023年至2024年间，哈萨克斯坦新增了1.3吉瓦的电力装机容量。今年，新增621.5兆瓦的电力项目正在推进，明年计划再增加2648.5兆瓦。未来五年，哈萨克斯坦计划至少新增14吉瓦的发电能力。

这引发了一个关键问题：哈萨克斯坦的能源基础设施能否承受如此巨大的负荷？PACE Analytics公司主任阿斯卡尔·伊斯马伊洛夫表示，大规模项目需要审慎对待，因为政府的计划与现实情况存在差距。

“必须承认，14吉瓦是一个艰巨的目标。目前全国的电力装机容量约为24吉瓦，这意味着需要实现三倍的增长。如果可再生能源、天然气发电和水电项目能够按时获得资金并顺利完成，这个目标是有希望实现的。”伊斯马伊洛夫说。

然而，他指出更重要的问题在于基础设施。目前，全国电网普遍超负荷运行。如果不进行大规模现代化改造，新建电站可能面临停运或无法充分发挥潜力的风险。电力消费量每年增长2-3%，14吉瓦的产能足以满足需求，但老旧和事故频发的电网问题若不解决，成效将十分有限。

这一观点令人信服。例如，哈萨克斯坦有55家电力生产企业，其中19家电站的设备老化率超过65%。热电联产电站（热电厂）的平均老化率高达61%，其中10家处于“红色”高风险区，17家处于“黄色”中等风险区，仅10家处于“绿色”安全区。

今年，计划对10个发电机组、63台锅炉和39台涡轮机进行大修，但专家对这些维修能否将老化率降低50%持怀疑态度。

“这是一个危险的信号。超过25家热电厂几乎已达到使用寿命的极限。燃煤电站平均运行了55年，部分设备的磨损率高达80%。这导致行业事故频发，冬季供暖系统也时常出现故障。”伊斯马伊洛夫补充道。

此外，制度环境中的问题尚未解决。市场容量和电价政策限制了投资者进入该领域。简而言之，电价越低，现代化改造的难度越大。

消费量超过生产量

去年国情咨文后，政府批准了“能源与公共事业现代化”国家项目，启动了长期融资计划以修复基础设施。政府计划通过吸引200多家基础设施企业，将设施老化率降低至40%，事故率降低至27%。为此，已投入6.8万亿坚戈用于86,000公里的工程管网现代化，包括：

- 1,600公里供热管网；

- 77,600公里电网；

- 4,700公里供水管网；

- 2,600公里下水道管网。

这些措施并非为了预防未来问题，而是为了解决当前不足。因为哈萨克斯坦的电力消费量已超过生产量：电力生产量为1130亿千瓦时，而消费量为1150亿千瓦时。

为弥补这一差距，寻找新的电力生产来源至关重要。国家项目计划吸引6.2万亿坚戈投资，用于新建和修复电站，预计将老化率降低15%，并新增7.3吉瓦的发电能力。此外，突厥斯坦州计划建设基于蒸汽-燃气装置的电站，克孜勒奥尔达市也已启动热电厂建设。

油气行业：150亿美元投资

总统在历次国情咨文中多次强调发展油气化工行业，特别是在地质勘探和开采新矿藏方面。自去年以来，这一领域取得了一些进展。目前计划对6个大型项目投资150亿美元。若这些项目成功实施，将扩大工业规模，增加高科技产品种类，并为经济去碳化奠定基础。

然而，油气行业的发展离不开新矿藏的发现，否则难以提升产量。目前现有矿藏的资源量逐年减少。近年来，哈萨克斯坦与外国投资者合作系统化开展地质勘探，但尚未有新矿藏投入使用。伊斯马伊洛夫指出，地质勘探和矿藏投产可能需要5-6年，多数投资者更倾向于现有矿藏，对新区域的勘探兴趣不足。

“哈萨克斯坦的探明石油储量约为300亿桶。以当前日产180-190万桶计算，储量可维持40年。但现有矿藏（如田吉兹、卡沙甘、卡拉恰甘纳克）已接近资源枯竭，面临技术难题。”他说。

伊斯马伊洛夫预测，未来10年，石油产量将显著下降。这并非因为石油耗尽，而是因为地质勘探投资不足和新技术的应用滞后。

“三大支柱”：投资矿藏是否划算？

油气专家阿布扎尔·纳伦贝托夫认为，地质勘探不足导致“三大支柱”——田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克矿藏的产量占比持续增加。

“目前，这三大矿藏贡献了70%的产量，其余矿藏仅占30%。如果按此趋势发展，三大矿藏的占比可能增至80%。过去10年未发现大型新矿藏就是证明。”他说。

伊斯马伊洛夫建议引入国际PRSM储量评估标准，以更准确评估资源潜力。他认为，总统关于采用PRSM标准的指示被故意拖延，因为这可能打破依赖苏联标准的商业模式。但推迟实施将阻碍行业发展。

纳伦贝托夫则指出，地缘政治因素正影响油气行业的投资格局。目前，投资者主要来自中国和俄罗斯，而非过去的西方公司。本地企业也开始表现出兴趣，这推动了油气开采和勘探的重新布局。

“过去10年，油气行业投资较少。现在通过激励措施，情况有所改善。‘示范合同’机制也发挥了作用，吸引了国内外投资者。但油气行业风险高，回报周期长，开采和基础设施建设可能需要5-10年。”他说。

新矿藏的开发不仅限于石油，天然气领域也有多个项目。例如，两年前，阿纳拜、东乌里克套和罗日科夫矿藏已投入工业开采。扎纳奥曾市启动了年处理能力9亿立方米的天然气加工厂建设。2026-2027年，计划启动西普罗尔瓦、卡拉姆卡斯和乌里克套中央矿藏。此外，卡沙甘矿藏计划于明年建成年处理10亿立方米的天然气加工厂，到2030年建成25亿立方米处理能力的工厂，卡塔尔投资者参与了这两个项目。

然而，国家投资的回报仍存在不确定性。纳伦贝托夫认为，将资金集中于三大矿藏并非最佳选择。

“三大矿藏无疑重要。例如，腾格兹公司是税收领军者，提供了大量就业机会。但这对国家的收益仅限于此吗？投资需要回报，资金应自给自足。此前投资未完全回收，目前国家仅获2%的收益，这不是好消息。油气行业的投资不应仅视为公共项目，而应注重商业回报。”他说。

能源领域创造就业机会

能源行业不仅对生产有益，还能创造就业机会。“能源与公共事业现代化”国家项目计划建设27个新生产设施，创造约3500个固定岗位。此外，油气化工行业计划新增3500个固定岗位和16000个临时岗位。

【编译：木合塔尔·木拉提】