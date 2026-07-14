哈萨克斯坦智能纳米鞋垫项目入围WIPO全球奖2026决赛

颁奖仪式于7月10日在瑞士日内瓦举行，作为世界知识产权组织第68届成员国大会系列会议的一部分。

据介绍，2026年全球奖共收到来自126个国家和地区约1300份参赛申请。经过多轮评审，国际专家最终评选出33个入围项目。

在“体育”类别中，Mirai Tech与来自美国和瑞士的企业共同入围决赛，展示了哈萨克斯坦在人工智能、生物力学和运动医学领域的创新实力。最终，该奖项由一家瑞士企业获得。

Mirai Tech是一家总部位于阿斯塔纳的深科技（Deep Tech）初创企业，专注于研发配备自主传感器的智能纳米鞋垫，产品可应用于医疗康复、运动医学及运动负荷监测等领域。

该技术能够实时采集和分析人体运动生物力学数据，为患者康复、运动损伤预防及训练效果提升提供数据支持。

Mirai Tech入围WIPO全球奖决赛，被认为是哈萨克斯坦创新生态体系取得的重要国际成果，有助于提升哈萨克斯坦科技创新项目的国际知名度，并为本土技术进入国际市场创造更多机遇。