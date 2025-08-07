哈萨克斯坦加速能源与公用事业现代化：本土制造与数字化助力可持续发展

国家项目启动与法律保障

据介绍，《能源与公用事业现代化改造国家项目》已于2024年12月获得批准。

为确保项目顺利推进，总统于7月17日签署了相关法律，并于7月29日正式生效。

初步估算，该项目需在五年及以上时间内吸引超过13万亿坚戈的投资，用于修复和建设86,000公里的公用事业网络，以及新增7.3吉瓦的发电能力。

资金来源多元化

项目资金将通过以下四种渠道筹集：

- 国内及国际金融机构；

- 二级银行；

- 国家预算及国家基金；

- 股东及企业所有者的资金。

试点项目与预期成果

目前，已有35家自然垄断主体（公共服务企业）被选定参与试点项目，另有22个项目正在评估阶段。

预计到今年年底，6家基础设施企业将从“高损耗”（红色）等级降至“中等”等级，损耗率降低至40%以下。

2025年，试点项目预计吸引近1500亿坚戈的投资，用于修复8500公里网络及更换超过4.2万件设备。

支持本土制造商，减少进口依赖

在提升国内价值链方面，已确定2786种商品，总值达2.14万亿坚戈，并组建了由220家本土制造商组成的供应商池。

此外，对全国范围内669家获得许可的EPC（工程、采购、建设）承包商进行了分析。

支持本土制造商不仅能降低对进口的依赖，还将创造更多就业机会，增加国家税收。

数字化赋能项目实施

数字化是高效实施国家项目的重要工具，可确保流程透明，监督工程进度与质量，并提升参与者的便利性。

当前，数字化工作主要围绕两大方向展开：

- 基于“萨姆鲁克-卡泽纳”门户网站建立的国家项目电子采购平台；

- “SMART TURMYS”公用事业信息系统。

此外，一个专门的网络门户和联络中心正在开发中，所有关于国家项目进展的信息都将在此公开，供公众查询。

【编译：木合塔尔·木拉提】