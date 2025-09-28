哈萨克斯坦核能战略：2050蓝图勾勒未来产业格局

哈萨克斯坦在国际倡议中的地位

哈萨克斯坦是全球铀生产的领军国家之一，并通过在境内设立低浓缩铀银行，为全球核安全作出实质性贡献。

哈萨克斯坦科研基础设施积极参与国际项目。哈萨克斯坦共和国国家核中心下设三个主要科研机构，汇聚了1800多名专业人员，研究领域涵盖核安全、热核聚变、辐射材料科学和废物管理。近年来，相关反应堆与实验室陆续完成现代化升级。

科学与生产的融合

核物理研究所是哈萨克斯坦核能研究的核心机构之一。该所从事辐射消毒、中子分析，以及医用与工业同位素的生产。这些同位素广泛应用于癌症诊断和治疗，以及工业检测和控制。

研究所不仅与国际原子能机构合作，还与日本、德国、俄罗斯和美国等国实验室建立伙伴关系。自2024年起，该所向吉尔吉斯斯坦供应钼-99发生器，标志着哈萨克斯坦正逐步成长为区域核能领域的重要参与者。

人才培养政策

萨特巴耶夫大学哈萨克国立科技大学（Satbayev University）、阿尔法拉比国立大学（KazNU）、欧亚国立大学（ENU）、阿拉木图能源和通信大学（AUES）以及核物理研究所，都在核能人才培养方面积累了丰富经验。

学生和青年科研人员通过实习、国际课程和培训获得锻炼。在“博拉沙克”奖学金计划框架下，部分学者赴国外顶尖院校攻读核能相关专业。与此同时，哈方还与莫斯科工程物理学院、日本北海道大学、杜布纳联合核研究所等国际机构签署合作协议。

随着国家核电站建设启动，专业人才需求预计将大幅增加。据测算，仅建设阶段就将创造约1万个就业岗位；核电站运营则需要2000多名员工，其中包括600余名高素质工程师和物理学家。为此，哈萨克斯坦已开设应用学士学位课程，并着手培训反应堆操作员和技术人员。

目前，哈国在辐射安全、项目设计、信息安全和材料科学等领域仍存在人才缺口。填补这一不足将成为新战略的核心任务之一。

2050年发展战略

哈萨克斯坦原子能署正在制定《2050年发展战略》，该文件已提交至相关政府机构审议。

战略的核心目标是建立完整的核能产业集群，包括核电站建设、核燃料生产、放射性废物管理、核科学与医学发展以及生产本地化等环节。

原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫表示，这一战略旨在打造现代化且具高度竞争力的核能产业体系，特别强调辐射与物理安全、核科学与医学发展、本地化生产以及国内人才的吸引与培养。

—哈萨克斯坦是全球铀储量最丰富的国家之一，拥有成熟的工业基础、科研实力和经验丰富的专家。依托这些优势，我们能够建立从铀开采到能源生产的完整核循环。这不仅是推动经济稳定和保障能源安全的关键支撑，也是落实国家核计划的坚实基础。我们的目标，是在严格遵守国际义务和国际原子能机构建议的前提下，形成覆盖核燃料全链条的体系。-萨特哈利耶夫强调。

【编译：阿遥】