    08:37, 25 12月 2025 | GMT +5

    吉尔吉斯斯坦首座太阳能电站正式投运 总投资5600万美元

    哈萨克国际通讯社讯）据哈通社驻比什凯克记者报道，吉尔吉斯斯坦首座太阳能电站近日在楚河州克明区正式投入运营。

    据了解，该电站装机容量为100兆瓦，预计年发电量约2.1亿千瓦时，可每年减少约12万吨二氧化碳排放。项目总投资额达5600万美元，是该国光伏领域迄今投资规模最大的项目之一。

    在电站启用仪式上，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫表示，若不积极发展可再生能源，将难以保障居民和经济主体稳定、可靠的用电需求。

    —这座太阳能电站的建成，标志着我国在强化能源独立、推进可再生能源发展道路上迈出了关键一步。-扎帕罗夫总统说。

    他强调，向稳定、清洁的能源结构转型，是吉尔吉斯斯坦迈向现代化先进国家进程中的重要组成部分。

    据悉，吉尔吉斯斯坦当前正面临较为严峻的电力短缺局面。为节约用电，政府已出台限电措施，要求各行政机构在18:00至次日06:00期间关闭室内外照明及非必要用电设备，学校等教育机构也同步落实相关节电安排。

    今年9月，吉尔吉斯斯坦能源部部长在接受卡巴尔通讯社采访时曾警告，今冬或将成为最为困难的用电时期，并呼吁全民节约用电。目前，该国电力消费量已超过国内发电能力，电力缺口主要依赖从邻国进口弥补。

    【编译：阿遥】

