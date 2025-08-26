欧冠附加赛：海拉特队能否晋级正赛？

阿拉木图海拉特足球俱乐部将坐镇主场迎战苏格兰超级联赛豪门凯尔特人足球俱乐部（Celtic FC）。

本场比赛的裁判团队将由意大利人毛里齐奥·马里亚尼（Maurizio Mariani）担任主裁。他的同胞丹尼尔·宾多尼（Daniele Bindoni）和阿尔贝托·特戈尼（Alberto Tegoni）将协助他执法。第四裁判员是意大利代表马泰奥·马尔凯蒂（Matteo Marchetti）。

首回合比赛中，海拉特队客场战平对手，双方均未获得进球。

值得一提的是，第一轮资格赛中，海拉特队以3:1的总比分战胜卢布尔雅那奥林匹亚足球俱乐部（斯洛文尼亚）。

第二轮资格赛，海拉特以3:2的总比分击败库奥皮奥足球俱乐部（芬兰）。

第三轮比赛中，阿拉木图球队点球大战击败斯洛伐克的布拉迪斯拉发斯洛万体育俱乐部。

迄今为止，凯尔特人队已在欧冠赛场上三次与哈萨克斯坦球队交手。

首先，在2013年的欧冠附加赛中，苏格兰豪门以5:0的比分击败了卡拉干达矿工队，成功晋级小组赛。

此外，在2016年欧冠资格赛第三轮（1:1、2:1）和2017年欧冠附加赛（5:0、3:4）中击败了阿斯塔纳球队。

【编译：小穆】