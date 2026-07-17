能源转型之路：哈萨克斯坦如何构建未来能源体系？

（哈萨克国际通讯社讯）在保障国家能源安全的同时，实现2060年碳中和目标，是哈萨克斯坦能源发展面临的两大重要任务。随着经济持续增长和数字化进程加快，电力需求不断攀升，能源结构转型已成为国家发展的重要议题。在这一背景下，煤炭在未来能源体系中的角色将如何演变？哈萨克国际通讯社记者采访多位业内专家，对哈萨克斯坦能源转型路径进行了梳理与分析。

煤炭仍是保障能源安全的重要支柱

作为全球煤炭资源较为丰富的国家之一，哈萨克斯坦煤炭储量和产量均位居世界前列。哈萨克斯坦能源部数据显示，全国已探明煤炭储量约为336亿吨，按照当前的消费水平，足以满足未来数百年的能源需求。

长期以来，煤炭不仅是哈萨克斯坦的重要自然资源，也是保障国家能源安全的重要基础。近年来，随着工业发展、数字经济快速推进以及数据中心等新型基础设施建设加速，国内电力需求呈现持续增长趋势，进一步提升了稳定电源的重要性。

哈萨克斯坦能源部长顾问阿谢尔·谢里克帕耶娃（Әсел Серікпаева）表示，能源规划必须着眼未来十至十五年的发展趋势。

“过去电力需求主要来自传统工业部门，而如今数据中心、数字基础设施以及大型数据处理企业正成为新的用电增长点。这类设施对供电连续性和稳定性要求极高，因此必须提前规划新的发电能力，而不能等到电力短缺出现后再采取措施。目前，我们正在同步推进现有发电设施升级改造以及新项目建设。”她说。

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专家普遍认为，在未来较长一段时间内，哈萨克斯坦难以完全退出煤炭发电。煤电作为不受天气条件影响的基础负荷电源，在保障电网稳定运行方面仍具有不可替代的重要作用。

阿谢尔·谢里克帕耶娃表示，随着天然气发电、新能源以及核能的发展，煤炭在能源结构中的占比将逐步下降，但这一过程必须建立在能源安全和经济可行性的基础之上。

“清洁煤炭”成为能源转型的重要方向

在能源保障与环境保护之间寻求平衡，已成为哈萨克斯坦能源政策的重要方向。

根据生态和自然资源部公布的数据，全国约39%的污染物排放来自能源领域。其中，巴甫洛达尔州污染排放水平较高，主要污染源包括埃基巴斯图兹第一和第二火电站。与此同时，阿拉木图的空气质量问题也备受关注。

因此，提升煤炭利用效率和减少环境影响，成为当前能源转型的重要任务。根据哈萨克斯坦能源部正在制定的国家项目规划，全国计划新增约7.6吉瓦煤电装机容量，包括在科克舍套、塞梅伊和乌斯卡曼建设新的热电联产中心，并在库尔恰托夫和埃基巴斯图兹建设新的发电站。

这些项目将采用“清洁煤炭”技术，配备现代化烟气净化系统、除尘设备以及二氧化碳捕集技术。同时，现有煤电设施的现代化改造工作也在持续推进。

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阿谢尔·谢里克帕耶娃介绍，相关工作将从设备升级和污染物治理两方面同步推进。部分热电厂建于数十年前，其改造难度甚至不亚于新建电站。一些设施位于城市建成区，升级改造需要投入大量时间和资金，因此能源基础设施更新将是一个循序渐进的过程。

此外，能源部还计划提高煤炭发电产生的粉煤灰等副产品综合利用率。在国际实践中，这些材料已被广泛应用于建筑材料制造、道路建设等领域，有望进一步提升煤炭资源利用效率。

国际经验对哈萨克斯坦有何启示？

在推进能源转型过程中，多国经验为哈萨克斯坦提供了有益借鉴，但专家认为，任何能源改革都必须充分考虑本国实际情况。

“阿塔梅肯”国家企业家协会执行董事、哈萨克斯坦功勋能源专家扎克普·海鲁舍夫（Жақып Хайрушев）表示，对于哈萨克斯坦而言，能源安全始终是首要任务。

他指出，哈萨克斯坦经济结构中能源密集型产业占比较高，天然气尚未覆盖所有地区，可再生能源需要配套备用电源，而核电项目则具有投资周期较长等特点。因此，循序渐进地优化能源结构，是最符合国家实际的发展路径。

事实上，多数国家的能源转型都采取了渐进式方案。例如，中国在大力发展可再生能源和核能的同时，依然保留煤炭在能源体系中的基础保障作用；波兰更加重视煤炭地区的社会保障和产业转型；德国的能源改革经验则表明，如果缺乏充分的经济测算，能源转型可能导致能源价格上涨等问题。

扎克普·海鲁舍夫认为，对于哈萨克斯坦而言，更现实的选择并非完全淘汰煤电，而是在提升现有高效煤电机组利用水平的同时，逐步淘汰落后产能，并通过天然气、核能以及可再生能源对其进行替代，从而实现能源安全与减排目标的平衡。

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多元化能源结构将成为未来发展方向

专家预计，未来十年，哈萨克斯坦能源结构将进一步多元化。

天然气发电占比有望提升，可再生能源和核能产业将持续发展。同时，包括阿拉木图第二和第三热电联产中心煤改气项目在内的一系列工程，也将有助于改善大城市空气质量。

不过，煤炭在未来10至15年内仍将是哈萨克斯坦基础发电的重要组成部分，其占比的下降将建立在替代能源逐步成熟和新发电能力全面投运的基础之上。

扎克普·海鲁舍夫表示，如果在替代能源尚未准备就绪的情况下过早压缩煤电规模，不仅可能推高电价，还可能增加对进口电力的依赖，并削弱工业竞争力。因此，能源转型首先必须是安全、有序和可持续的。

从“单一能源”走向“混合能源”

综合专家观点来看，哈萨克斯坦未来能源体系的发展方向并非简单地“去煤化”，而是构建更加多元、更加稳定的混合能源模式。

在这一模式下，煤炭将在较长时期内继续发挥基础保障作用，同时与天然气、核能以及可再生能源形成互补，通过循序渐进的能源结构调整，实现能源安全、经济发展与绿色转型之间的协调统一。

随着能源基础设施持续升级和新技术不断应用，哈萨克斯坦正探索一条符合自身资源禀赋和发展需求的能源转型之路，为实现2060年碳中和目标奠定更加坚实的基础。