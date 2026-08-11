阿斯塔纳市民与奥运冠军同行“1万步” 体育周正式启动

（哈萨克国际通讯社讯）阿斯塔纳体育周日前正式启动。作为系列活动之一，“1万步”健步走活动在首都植物园举行，数百名市民与哈萨克斯坦奥运冠军及知名运动员共同参与。

活动以健身教练艾莎·拜马哈诺娃带领的热身训练拉开序幕。随后，市民与奥运冠军谢里克·萨皮耶夫、德米特里·巴兰金、尤里·梅利尼琴科，以及奥运奖牌得主瓦西里·列维特、阿迪勒别克·尼亚兹姆别托夫、伊斯兰·拜拉穆科夫等运动员一道完成了1万步健步走。

阿勒马特·克比斯帕耶夫、安娜·阿利亚比耶娃、奥尔加·季霍诺娃和丹尼斯·尼基沙等知名运动员也参加了活动。

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哈萨克斯坦旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫在活动中表示，发展群众体育是国家体育政策的重要方向。

— 如今，体育正逐渐成为哈萨克斯坦民众日常生活的一部分。按照国家元首的指示，体育领域正在实施大规模改革，其中儿童体育和群众体育是重点方向。我们的主要目标是，无论居住在哪里，都要为每个孩子参加体育运动创造便利条件，让健康生活方式成为全民习惯。— 他说。

目前，哈萨克斯坦超过44%的居民经常参加体育运动。儿童群体中，这一比例达到34%，约有180万名儿童经常参加体育锻炼。按照规划，到2029年，全国经常参加体育运动的人口比例将提高至50%。

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参加活动的奥运冠军德米特里·巴兰金表示，体育日不仅属于职业运动员，也是所有坚持健康生活方式的人共同的节日。

— 每个行业都有自己的职业节日，而体育日不仅属于职业运动员，它把所有倡导健康生活方式的人聚集到一起。今天这场活动的主要目的，同样是鼓励更多市民参与体育运动，让大家感受到运动带来的活力。— 他说。

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奥运奖牌得主伊斯兰·拜拉穆科夫则呼吁青年更加重视体育锻炼和健康生活方式。

— 今天有这么多人早早起床来到这里锻炼身体。我想对年轻人说，不要只顾着娱乐，也要早起锻炼，多花一些时间关注自己的健康。接下来还有亚运会和世界锦标赛等重要赛事。要想在国际赛场升起我们的国旗，就需要这样的坚持和扎实训练。— 他说。

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据悉，本次体育周在传统体育日到来前夕举行。活动期间，哈萨克斯坦全国将举办超过250场群众体育活动。

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2025年，哈萨克斯坦全国共建成147座体育设施。目前，超过60万名儿童正在免费体育兴趣班和体育学校参加训练。