哈美深化能源合作 聚焦区域能源安全与出口稳定

会晤中，双方就广泛的双边合作议题进行了深入交流，并重申将致力于深化能源领域伙伴关系。

此次会谈的核心方向在于保障区域能源安全，以及维持面向全球市场的出口路线稳定运行。在此背景下，双方特别强调了能源领域双边合作的战略意义，认为该领域是两国经济关系的重要支柱。

会谈重点关注了与美国雪佛龙和埃克森美孚等大型企业的建设性伙伴关系。这些企业是田吉兹、卡沙甘和卡拉恰甘纳克等大型油气项目的重要合作方。

此外，双方还就煤炭行业的发展前景进行了详细探讨，其中包括煤炭深加工及煤化工领域的合作潜力与发展方向。

目前，双方已批准相关“行动路线图”。根据该规划，哈方计划在国内外企业参与下推进氨、尿素、合成气及柴油等生产项目。阿克肯杰诺夫表示，哈方有意在“清洁煤炭”领域深化合作，旨在提高煤炭发电效率并降低对环境的影响。

会晤结束时，双方表示将继续在战略能源合作框架下保持积极对话，这将有助于提升两国能源综合体的投资吸引力。

【编译：阿遥】