哈俄持续深化能源合作 共同保障区域能源稳定

目前，双方合作已覆盖燃料能源综合体的多个方向，包括能源勘探与开采、电力合作以及能源资源运输等领域。两国相关部门在既有共识基础上保持密切协作，多项联合项目正稳定推进，各类合作机制也持续高效运转。

在能源安全方面，哈俄双方高度重视国家能源系统稳定运行以及运输物流通道效率提升，致力于保障区域能源供应稳定。

石油领域方面，哈萨克斯坦经由里海管道联盟（CPC）开展的原油出口仍保持稳定运行。相关基础设施继续发挥关键作用，为哈萨克斯坦原油稳定进入国际市场提供重要保障。

天然气领域方面，双方正进一步扩大在油气加工及天然气区域过境运输方面的合作。有关合作不仅有助于加强地区能源联通，也提升了区域能源供应保障能力。

与此同时，两国国家电网并行运行机制也持续展现成效。双方调度中心围绕电力平衡、技术交换以及供电可靠性等方面不断加强协作，以保障区域电力系统稳定运行。

能源部称，哈俄能源合作不仅是地区稳定的重要支撑，也正在持续为两国宏观经济发展提供动力。

【编译：达娜】