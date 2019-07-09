New Europe周刊发表马吉利斯议长署名文章

哈通社/努尔-苏丹/7月9日-据马吉利斯（议会下院）新闻消息，欧洲新闻周刊«New Europe»日前发表议长努尔兰•尼格马图林署名文章《大欧亚：迈向共同未来》。

文章主要就关于《大欧亚：对话、新任、伙伴关系》欧亚国家议会议长第四次会议进行介绍。



尼格马图林在文章中指出，实现哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫旨在加强欧亚大陆伙伴关系的战略举措将对整个欧洲和亚洲的稳定未来产生积极影响。



他表示，今年是哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫提出的欧亚一体化概念满25周年。该概念首次于1994年在莫斯科国立大学提出，并经历了几个发展阶段。2014年，欧亚经济联盟正式成立。随后，2015年，纳扎尔巴耶夫在联合国大会上首次提出"大欧亚"思想，将欧亚经济联盟、丝绸之路经济带以及欧盟整合成21世纪统一的一体化项目。



此外，今年4月在北京举行的第二届"一带一路"国际合作高峰论坛期间，纳扎尔巴耶夫还提出了建立"3D"（Three Dialogues，三个对话）的倡议。该倡议旨在形成一个新的地缘政治现实，促进世界大国之间以及国际组织之间的相互对话，以缓解国际紧张局势。



在此方面，欧亚国家议会议长第四次会议的主要目的是在欧洲和亚洲立法机构和各国议会组织发言人之间建立直接多边对话，以进一步深入和扩大欧亚空间的互动和合作。



值得一提的是，会议将于9月23-24日期间在努尔-苏丹举行。届时，来自84个国家和16个国际议会组织的代表人员将聚集首都努尔-苏丹。截至目前， 50多个国家的40个议会议长以及16个国际和议会组织代表人员已确定将出席会议。



【编译：达娜】