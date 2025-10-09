NEW VISION 2025论坛在阿拉木图开幕 精英齐聚共绘商业蓝图

为期三天的论坛吸引了Booking.com联合创始人杰夫·霍夫曼、迪士尼及华纳兄弟前高管马克斯·霍华德、InDrive创始人阿尔森·托姆斯基以及畅销书作家罗宾·夏尔马等重量级嘉宾。此外，亚历山大·维索茨基、米哈伊尔·格列别纽克、伊戈尔·曼等知名商业教练及哈萨克斯坦企业家也将参与各类分论坛。

据主办方介绍，预计超过1万名与会者参加，包括企业家、投资者、国际公司及商业俱乐部代表。本届论坛主题为“面向未来：2026年创新战略”，聚焦经济转型与技术变革时代的企业适应能力。

论坛旨在为企业家和商界人士提供新知识、工具和人脉资源，助力其应对技术、商业、经济及地缘政治领域的快速变化。活动内容包括50多场商务分论坛、100余家企业参与的商业展览、国际及区域专家的专题讨论、 мастер-классы、谈判平台及与投资者的会面。

YPO Kazakhstan、KIT、Equium等大型商业俱乐部将举办专属分论坛，分享实用经验。去年，首届论坛吸引了来自30个国家的6000余名与会者，围绕数字技术、投资和人力资本展开深入交流。

【编译：木合塔尔·木拉提】