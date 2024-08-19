菲律宾报告今年首例猴痘病例

据菲律宾卫生部透露，8月18日，该部门接到一例经实验室确诊的猴痘病例报告。患者为一名33岁的菲律宾籍男子，无境外旅行史，但在症状出现前三周曾与他人有过亲密接触。

根据菲卫生部的报告，该男子在一周多前开始出现发烧症状，四天后面部、背部、颈部、手掌及脚底等部位出现明显皮疹。患者随后前往医院就诊，医院从其皮损处采集标本并进行检测，最终结果呈阳性。

菲律宾卫生部表示，该国卫生系统能够应对目前情况，并将继续向公众提供充分信息。菲卫生部还指出，该国此前所有猴痘确诊病例经过隔离治疗，均已康复。

世界卫生组织当地时间8月14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，这是该组织2022年7月以来第二次宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大等，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。