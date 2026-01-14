产量连降五年 哈萨克斯坦白银“减量不减值”

数据显示，2024年1月至12月，哈萨克斯坦精炼银产量为697.5吨，降至2012年以来的最低水平，同比降幅高达21.2%。进入2025年后，产出下滑趋势仍在延续：1月至11月精炼银产量为567.5吨，较2024年同期再度减少11.1%。

出口方面，2025年前10个月，哈萨克斯坦白银出口量为516.8吨，同比下降9%。不过，在国际价格持续走高的带动下，出口额却逆势增长19.3%，达到5.811亿美元。出口市场高度集中，四个国家合计占比超过96%，其中英国（242.4吨）和美国（155.4吨）占据主要份额。

受行情推动，每盎司白银的平均出口价格已从2024年1月至10月期间的26.7美元，上涨至2025年同期的35美元。仅在2025年10月单月，白银均价便升至44.7美元/盎司。

自去年下半年以来，国际银价持续快速攀升。2025年初，银价仍处于31.3美元/盎司水平，而到今年（2026年）年初已跃升至72.8美元，涨幅达到2.3倍。相比之下，2025年银价较2016年仅增长约2.2倍，意味着近一年的涨幅已超过此前九年的累计涨幅。截至2026年1月12日，银价再度上涨17.8%，触及85.7美元的高位。

白银价格的强势上行，发生在黄金价格创历史新高的背景下。今年，国际金价刷新纪录，突破每盎司4600美元关口。

与此同时，金银价格比（即购买一盎司黄金所需的白银数量）明显收窄，从2025年初的89.3降至今年年初的60.3，并在2026年1月12日进一步下降至53.7。

从历史走势看，该指标长期维持在10至15区间，至2000年初升至50至60。2020年新冠疫情期间，受市场避险情绪推动，金银比一度飙升至125的历史高点。此后虽因地缘政治因素出现波动，但自2025年下半年起，白银开始进入相对于黄金的“超前增长期”，这一现象通常被视为全球经济活动回暖、工业需求增强的信号。

分析机构指出，与主要承担避险功能的黄金不同，白银在本轮周期中同时体现出投资属性和工业属性。这种“双重身份”使其对宏观经济预期变化更为敏感，在市场不确定性下降时，价格上行动能更为明显。

与此同时，全球白银供给亦呈收缩态势，而工业（尤其是绿色技术领域）及投资需求持续增长。美国地质调查局数据显示，2024年全球白银产量约为2.5万吨，较2023年下降6%。其中，墨西哥以6300吨的产量位居全球首位，中国和秘鲁分别以3300吨和3100吨紧随其后。

根据官方统计，哈萨克斯坦2024年白银产量约为1000吨，位列全球前十大白银生产国之列。

【编译：阿遥】