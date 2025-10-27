哈萨克斯坦结婚年龄推迟 同居关系日益普遍

社会学家扎丽娜·阿斯克尔别克介绍，根据最新研究数据，哈萨克斯坦女性平均在25岁以后结婚，男性则多在28岁以后步入婚姻。与此同时，初为人母的平均年龄也有所推迟，目前约为29岁。

她表示，这一变化首先与经济因素密切相关。如今的年轻人在承担婚姻和育儿责任前，更倾向于先获得稳定的收入来源并解决住房问题。

“许多受访者表示，他们希望在经济上完全独立之后再考虑结婚。从某种意义上讲，这是积极的趋势。只有在生活稳定后，人们才能将更多精力投入精神与社会层面的成长。”她在Jibek Joly电视台《Bugin Live》节目中说。

专家指出，青年群体中“公民婚姻”（即未正式登记的同居关系）也愈发普遍。根据2024年相关研究结果，这类关系主要出现在30至44岁人群当中。

“在民事同居关系中，责任感通常较低，这往往导致人们回避法律和社会层面的义务。然而，哈萨克斯坦社会中传统婚姻依然占据主导地位。”扎丽娜强调。

从人口学角度看，这一趋势可能导致生育率下降及人口老龄化，但她同时指出，与发达国家相比，这一进程在哈萨克斯坦仍相对缓慢。

【编译：木合塔尔·木拉提】