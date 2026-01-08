五年培训100万人：哈萨克斯坦人工智能技能培养计划加速推进

该部指出，该倡议覆盖不同社会群体，重点培养公众使用和理解人工智能技术的基础能力，推动人工智能在社会各领域的普及应用。

在教育领域，面向中小学生和高校学生已启动多项系统性培养项目，包括TUMO、Tomorrow School、AI Sana、AI OLYMP以及Day of AI等。这些项目既涵盖人工智能基础知识，也提供进阶课程，旨在同步提升学生的数字素养与技术应用能力。

与此同时，国家和准国家部门也被纳入整体推进体系。人工智能与数字发展部表示，面向公务员群体实施的 AI Qyzmet 项目，重点帮助政府工作人员掌握人工智能在日常行政管理和公共服务中的典型应用场景；准国家部门则将通过AI Corporate项目推进相关培训工作。

官方强调，人工智能教育并非局限于特定群体。当前，面向社会大众已开放Tech Orda、QazCoders以及Yandex等平台的在线课程和加速器项目，为有意进入信息技术领域的公民提供系统学习和职业转型机会。

数据显示，截至目前，通过AI Sana项目已有超过57万名学生获得相关认证；在Tech Orda框架下，约 30万名教师和5万余名公务员 接受了人工智能应用培训。

在人工智能赋能公共服务方面，人工智能与数字发展部透露，国家人工智能平台正在分阶段推进多项数字解决方案建设，包括 e-Gov AI、面向 e-Otinish 信息系统的人工智能模块，以及用于 102 紧急服务的智能助手等。

相关部门表示，上述举措表明，哈萨克斯坦的数字化转型已从战略规划阶段逐步迈入实际落地阶段，人工智能发展政策正加速转化为具体应用成果。

【编译：达娜】