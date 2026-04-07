哈萨克斯坦煤炭储量可供开采300年

能源部指出，煤炭产业目前仍是保障哈萨克斯坦能源安全的重要支柱。哈萨克斯坦煤炭储量丰富，位居全球前十。按照当前开采水平估算，全国煤炭储量可供开采300年以上。

数据显示，哈萨克斯坦煤炭总储量约为336亿吨。主要煤田包括位于中部地区的卡拉干达煤盆、托尔盖煤盆、舒巴尔科勒煤矿和扎林煤矿；东北部则包括埃基巴斯图兹煤盆、迈库比煤盆和卡拉之拉煤矿等重要矿区。

部长表示，近年来哈萨克斯坦煤炭行业保持增长势头，在稳定保障国内供应的同时，也持续扩大出口规模。目前，哈萨克斯坦所生产煤炭的大部分仍优先供应国内市场，主要用于电力生产、公用事业和工业领域。

根据官方数据，2025年哈萨克斯坦煤炭产量约为1.159亿吨，较2024年增长7%。其中，8590万吨用于国内消费和公用事业领域，煤炭出口量达到3000万吨。

目前，哈萨克斯坦煤炭的主要出口市场包括俄罗斯、波兰、乌兹别克斯坦、土耳其、印度、马来西亚以及其他国家和地区。

在投资方面，哈萨克斯坦政府正持续推动煤炭行业吸引新资本。能源部介绍，目前全国固体矿产资源领域共有40家地下资源使用者，依据41份涉煤合同开展作业。

根据合同工作计划，2025年煤炭工业投资总额达到3050亿坚戈；而到2026年，该数字预计将进一步升至5535亿坚戈。

能源部还指出，目前哈萨克斯坦煤炭行业从业人员约为3.2万人。随着行业持续发展，未来就业岗位数量也有望进一步增加。

此外，哈萨克斯坦政府正加大煤炭领域地质勘探力度。能源部表示，计划在今年年底前举行拍卖，出让约10个地下资源区块的煤矿开发权，以进一步推动行业开发和资源利用。

【编译：达娜】