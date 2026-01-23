每年约130名代孕宝宝出生 哈萨克斯坦代孕现状调查

每年约有130名“代孕宝宝”出生

尽管这一趋势在社会层面引发了不同观点的讨论，但对不少家庭而言，代孕是实现为人父母梦想的唯一途径。在哈萨克斯坦，选择代孕服务的家庭具体数量仍属保密信息，但行业协会公布的数据从侧面反映出该领域需求的持续增长。

哈萨克斯坦生殖医学协会数据显示，目前全国约有30家医疗机构提供代孕相关服务。这些机构每年平均实施约330个代孕项目，成功率维持在40%左右。由此推算，每年约有130名婴儿通过代孕方式出生。

不过，这项服务的经济门槛并不低。由于哈萨克斯坦目前尚未将代孕纳入国家免费医疗配额范围（国家仅资助试管婴儿，即IVF项目），因此决定通过代孕方式实现生育的家庭，必须承担全部相关费用。

谁在选择成为代孕母亲？

数据显示，选择成为代孕母亲的女性大多面临较为严峻的经济压力，其中也包括不少受过高等教育的女性。

—她们中的很多人存在住房问题。选择代孕，往往是为了偿还债务或贷款，或者攒够首付款。因此，这在多数情况下并非主动选择，而是被现实所迫，-“Bolashak”代孕中心负责人达美拉·别克别尔艮诺娃如是说。

Фото: Дамира Бекбергенованың жеке мұрағатынан

代孕母亲须满足哪些要求？

代孕流程在《婚姻和家庭法典》第九章中已有明确规定。Ecomed诊所生殖医学专家伊斯兰·耶尔哈利耶夫介绍，根据法律，代孕母亲须年满20周岁且不超过35周岁，并且至少生育过一名亲生子女。

—候选人首先要接受中介机构的筛选，包括智力测试以及全面的传染病检测。随后还需在诊所接受超声检查。只有所有医学指标均符合要求，才会被正式纳入代孕母亲名单，-他解释道。

生殖医学专家强调，只有具备明确医学指征的夫妇，才被允许寻求代孕。这些指征包括先天性或后天性子宫缺失、严重子宫病变、多次试管婴儿失败以及习惯性流产等情况。在此类情形下，代孕往往成为获得具有遗传血缘子女的唯一途径。

需要特别指出的是，胎儿与代孕母亲之间不存在遗传学联系。

Фото: дәрігер-репродуктолог Ислам Ерғалиевтің жеке мұрағатынан

—这是生物学父母的孩子。在整个过程中，会提取夫妇的生殖细胞（个别情况下，其中一方可能为供体，但另一方必须是生物学父母）。受精和胚胎培育在实验室完成，随后再将胚胎移植到已接受相应准备的代孕母亲子宫内，-耶尔哈利耶夫进一步说明。

从亲身经历到创办机构

玛纳拉·拜霍津娜三年前因医学原因选择了代孕服务。她在生育第一个孩子后，长期无法再次怀孕，多次试管婴儿尝试均告失败。三年前，通过代孕方式，她迎来了双胞胎儿子阿尔兰和塔依尔。

Фото: freepik.com

基于自身经历，玛纳拉随后创办了一家代孕中介机构。她表示，目前平均每月约有10对夫妇前来咨询相关服务。

—2021年，我们自己找到代孕母亲，并签署了公证合同。由于胚胎完全由父母的生物材料构成，看着孩子，我能看到我父母的影子。这是医学赋予我们成为父母的机会，-玛纳拉说。

她还补充道，由于哈萨克斯坦法律允许代孕，这项服务也吸引了来自代孕受限国家的外国公民。

孕期关怀与法律义务

达美拉·别克别尔艮诺娃介绍，代孕母亲在孕期所享有的待遇，都会在生物学父母与代孕母亲签订的公证合同中予以明确。

她还表示，依据多年从业经验，从未出现代孕母亲对婴儿产生情感依附的情况。

—这种情况以前从未发生过。孩子出生后，她们会把婴儿交给生物学父母。有些代孕母亲甚至会在分娩后短暂哺乳，但她们对孩子不享有任何权利。这也是她们将代孕视为一份工作的原因，-这位专家解释道。

Фото: Kazinform

合同中还会对各种可能情形作出规定，包括不可抗力因素。例如，若发生流产，代孕母亲将根据合同条款获得一定金额的补偿。

不过，在高额报酬的背后，代孕母亲同样承受着巨大的生理负担、社会压力以及情绪波动。

—哈萨克斯坦的代孕服务价格在全球范围内处于较低水平，仅高于马来西亚和部分非洲国家。我认为，这是一项极其艰辛的工作，其报酬理应与付出相匹配，-达美拉强调。

价格、禁令与选择

代孕服务价格受多种因素影响。达美拉介绍，如果委托方为哈萨克斯坦公民，首次代孕的基础服务费约为500万坚戈，有经验的代孕母亲费用可高达700万坚戈。

此外，生物学父母通常需为代孕母亲提供住房，或每月支付约30万坚戈的生活补贴。分娩后的身体恢复补偿费约为40万至50万坚戈；如实施剖宫产，费用起步为100万坚戈；双胞胎妊娠的额外补偿则超过150万坚戈。

Ranking.kz专家数据显示，哈萨克斯坦代孕全流程的总费用约在980万至1550万坚戈之间（约合2.18万至3.44万美元）。相比之下，捷克的代孕费用为6.5万至8.5万美元，俄罗斯约为6万美元。

在国际层面，各国对代孕的态度差异明显。尽管世界卫生组织将其视为辅助生殖技术之一，但法国、德国、中国、瑞典等国家在法律层面明确禁止代孕。

印度的代孕产业尚处于起步阶段，但该国并不向来自法律禁止代孕国家的外国公民提供此类服务。

在宗教层面，哈萨克斯坦的部分神职人员对此持保留态度。努尔兰·阿萨诺夫哈吉指出，从伊斯兰教法角度来看，由于代孕母亲与生物学父亲不存在婚姻关系，且子宫不应成为交易对象，因此并不提倡代孕行为。

Фото: Спикердің мұрағатынан

—首先，男性与代孕母亲之间不存在合法婚姻关系。其次，女性的子宫不是可以买卖的商品。在这一过程中，细胞未必来自同一对夫妇，即便来自同一对夫妇，子宫仍属于第三方。因此，伊斯兰教不认可这种方式，-他说。

然而，作为世俗国家，哈萨克斯坦在这一领域的实践以宪法和现行法律为依据，而非宗教规范。无论是选择代孕的家庭，还是决定成为代孕母亲的女性，其背后往往都承载着复杂而现实的社会与医学困境。

【编译：阿遥】