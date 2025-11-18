中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:11, 18 11月 2025 | GMT +5

    年初至今超1.3万名归国哈萨克人获得“血亲同胞”身份

    哈萨克国际通讯社讯）2025年截至11月1日，已有13,202名世居境外的哈萨克人回归历史祖国，并获得“血亲同胞”（қандас）身份。自1991年哈萨克斯坦独立以来，已有116.12万人哈萨克人从世界各地迁回祖国。

    前9个月有16408名归国哈侨获得血亲同胞身份
    Фото: gov.kz

    根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布的消息，统计显示，截至2025年11月1日，共有13,202名海外哈萨克人获得“血亲同胞”身份。

    从今年回归的哈萨克裔移民来源国家来看：

    • 45.6% 来自乌兹别克斯坦；

    • 42.3% 来自中国；

    • 4.1% 来自土库曼斯坦；

    • 2.9% 来自蒙古；

    • 2.6% 来自俄罗斯；

    • 2.5% 来自其他国家。

    在所有“血亲同胞”中：

    • 劳动年龄人口占57.6%；

    • 未成年人占33.9%；

    • 退休人员占8.5%。

    在具有劳动能力的“血亲同胞”中：

    • 15.2% 拥有高等教育文凭；

    • 28.2% 拥有中等专业学历；

    • 50.5% 为普通中学毕业；

    • 6.1% 无受教育经历。

    根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可以在全国范围内自由选择定居地点。

    与此同时，政府确定以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”重点安置区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

    2025年，这些地区的“血亲同胞”接纳配额为2,309人。截至11月1日，已有1,942名“血亲同胞”在这些地区落户定居。

    政府为定居于上述地区的“血亲同胞”提供一系列补助支持，包括：

    • 一次性搬迁补助： 每位家庭成员可获70倍按月计算指数（约275,200坚戈）；

    • 房租和水电费补贴： 每月发放，为期一年，标准为15至30倍按月计算指数（约59,000至118,000坚戈）。

    此外，为提高自愿迁移的效率，政府已采取制度性支持措施，鼓励雇主参与推动人口向北部地区迁移。引入“经济流动性证书”政策，为归国侨民提供住房购买、建造或支付按揭首付的支持，金额为住房价值的50%，最高可达每户456万坚戈，形式为一次性、无偿、不予退还。

    截至2025年11月1日，已有1,010名“血亲同胞”获得了各类支持措施，其中313人已被安排到固定工作岗位。

     

    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 社会 统计 移民 归国哈侨
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读