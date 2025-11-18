年初至今超1.3万名归国哈萨克人获得“血亲同胞”身份

根据哈萨克斯坦劳动和社会保障部发布的消息，统计显示，截至2025年11月1日，共有13,202名海外哈萨克人获得“血亲同胞”身份。

从今年回归的哈萨克裔移民来源国家来看：

45.6% 来自乌兹别克斯坦；

42.3% 来自中国；

4.1% 来自土库曼斯坦；

2.9% 来自蒙古；

2.6% 来自俄罗斯；

2.5% 来自其他国家。

在所有“血亲同胞”中：

劳动年龄人口占57.6%；

未成年人占33.9%；

退休人员占8.5%。

在具有劳动能力的“血亲同胞”中：

15.2% 拥有高等教育文凭；

28.2% 拥有中等专业学历；

50.5% 为普通中学毕业；

6.1% 无受教育经历。

根据哈萨克斯坦共和国法律，归国同胞可以在全国范围内自由选择定居地点。

与此同时，政府确定以下劳动力短缺地区作为“血亲同胞”重点安置区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

2025年，这些地区的“血亲同胞”接纳配额为2,309人。截至11月1日，已有1,942名“血亲同胞”在这些地区落户定居。

政府为定居于上述地区的“血亲同胞”提供一系列补助支持，包括：

一次性搬迁补助： 每位家庭成员可获70倍按月计算指数（约275,200坚戈）；

房租和水电费补贴： 每月发放，为期一年，标准为15至30倍按月计算指数（约59,000至118,000坚戈）。

此外，为提高自愿迁移的效率，政府已采取制度性支持措施，鼓励雇主参与推动人口向北部地区迁移。引入“经济流动性证书”政策，为归国侨民提供住房购买、建造或支付按揭首付的支持，金额为住房价值的50%，最高可达每户456万坚戈，形式为一次性、无偿、不予退还。

截至2025年11月1日，已有1,010名“血亲同胞”获得了各类支持措施，其中313人已被安排到固定工作岗位。