13:15, 08 12月 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦加强打击毒品犯罪：年内破获超3000起案件
（哈萨克国际通讯社讯）在“法治与秩序”原则实施框架下，哈萨克斯坦警方持续开展打击毒品犯罪行动，重点防止民众尤其是青少年卷入毒品非法流通。
根据Polisia.kz报道，今年以来全国已侦破3000余起毒品相关犯罪，主要涉及毒品贩售、储存及网络宣传。警方捣毁多个地下实验室，没收大量毒品及前体化学品。
近期重大行动亮点：
- 江布尔州：在“阿拉木图-叶卡捷琳堡”边检站，警犬“泰娅”协助查获18公斤海洛因。嫌疑人供述，该批毒品系在舒区采集，欲运往阿斯塔纳。
- 奇姆肯特市：从一名26岁司机车内搜出近1公斤冰毒，该毒品来自阿拉木图。
- 北哈萨克斯坦州：一名30岁男子车辆内查获超过600克α-PVP及冰毒，他承认从阿斯塔纳运往彼得罗巴甫洛夫斯克。
- 卡拉干达州：捣毁两人运营的地下实验室，没收52公斤α-PVP。
- 曼格斯套州：抓获两名嫌疑人（其中一人为学生），从其身上搜出250克α-PVP。
- 阿拉木图市：警方端掉两个独立贩毒团伙，从两名男子车辆内发现装有大麻类毒品的烟卷及秤具。其中一人阿斯塔纳公寓搜查中，又缴获8公斤海洛因。
此外，另一个贩毒网络浮出水面，成员包括20岁藏毒者、39岁快递员及37岁仓库管理员，从其处没收超过280克合成毒品。
内务部提醒，运输、储存或协助毒品非法流通均为犯罪行为。部门呼吁民众保持警惕，拒绝可疑邀约，强调社会安全系于每位公民的责任。
【编译：木合塔尔·木拉提】