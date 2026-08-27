首届库鲁尔泰议员画像：平均年龄约48岁，每五名议员中一人曾任马吉利斯议员

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦首届库鲁尔泰145个议席归属已经确定。从政党构成来看，公正党以110席占据绝对多数；从人员结构来看，女性议员占比超过三成，议员平均年龄约48岁。此外，32名新当选议员曾担任马吉利斯议员，约占库鲁尔泰议员总数的22%。

此次选举共有7个政党参加，其中5个政党跨过5%的议会准入门槛。哈萨克斯坦人民党和巴伊塔克绿党未能进入库鲁尔泰。

公正党获得110个议席

在新一届库鲁尔泰145个议席中，公正党获得110席，占全部议席的约四分之三。其余4个政党合计获得35席。

具体来看，乡村党获得10席，共和国党获得9席，“光明道路”民主党和全哈社会民主党各获得8席。

根据这一议席分布，公正党成为新一届库鲁尔泰中占据明显优势的政党。

在145席的库鲁尔泰中，简单多数需要至少73名议员支持，而三分之二多数对应97个议席。公正党拥有110席，这意味着，如果该党议员在表决中保持一致，在许多事项上无需其他政党支持即可达到简单多数甚至三分之二多数。

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因此，公正党将在库鲁尔泰议程设置、法案审议以及重要事项表决等方面拥有较大影响力。

其余4个政党则组成规模相对较小的议会党团。其中，乡村党议员人数最多，为10人；共和国党9人，全哈社会民主党和“光明道路”民主党各8人。

女性议员占比33.8%

从性别结构来看，新一届库鲁尔泰145名议员中，男性96人，占66.2%；女性49人，占33.8%。

换言之，每三名库鲁尔泰议员中就有约一名女性。不过，男性议员人数仍接近女性的两倍。

此次选举登记的545名候选人中共有172名女性，占候选人总数的31.6%。相比之下，最终当选议员中的女性占比达到33.8%，略高于女性候选人的整体占比。

根据哈萨克斯坦中央选举委员会此前公布的数据，此次参选的全部候选人平均年龄为45.4岁。不过，这一数据针对的是全部545名候选人，而非最终当选的145名议员。

新一届议员平均年龄约48岁

根据公开发布的议员个人履历，在能够确认具体年龄的123名议员中，新一届库鲁尔泰议员平均年龄约为48岁。另有22名议员的公开履历没有注明出生年份或具体年龄，因此未被纳入这一统计。

新一届库鲁尔泰最年轻的议员是共和国党成员迪娜拉·瑙莫娃（Динара Наумова），现年28岁。

瑙莫娃此前曾担任马吉利斯议员，主要关注包容性社会建设以及残障人士权益保障等议题。

年龄最大的议员是“光明道路”民主党主席达妮娅·叶斯帕耶娃（Дания Еспаева），现年65岁。

叶斯帕耶娃长期在银行领域工作，并曾担任多届马吉利斯议员。她还是哈萨克斯坦历史上首位参加总统选举的女性候选人。

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32人曾担任马吉利斯议员

虽然新议会启用了“库鲁尔泰”这一名称，但新一届议员中仍有不少拥有此前的议会工作经历。

145名议员中，共有32人此前曾担任马吉利斯议员，占新一届库鲁尔泰议员总数的22%。也就是说，大约每五名议员中就有一人拥有马吉利斯履职经历。

其中，28人曾担任第八届马吉利斯议员。

从政党分布来看，公正党拥有马吉利斯履职经历的议员最多，共20人，分别为康斯坦丁·阿韦尔申（Константин Авершин）、季列克捷斯·阿达姆别科夫（Тілектес Адамбеков）、阿斯哈特·艾马甘别托夫（Асхат Аймағамбетов）、扎尔肯别克·阿曼泰吾勒（Жарқынбек Амантайұлы）、扎纳尔别克·阿希姆扎诺夫（Жанарбек Әшімжанов）、马拉特·巴希莫夫（Марат Башымов）、努尔兰·杜拉特别科夫（Нұрлан Дулатбеков）、季娜拉·扎基耶娃（Динара Зәкиева）、斯涅扎娜·伊马舍娃（Снежанна Имашева）、尤利娅·库钦斯卡娅（Юлия Кучинская）、谢尔盖·波诺马廖夫（Сергей Пономарёв）、马克西姆·罗任（Максим Рожин）、塔季扬娜·萨韦利耶娃（Татьяна Савельева）、叶尔兰·赛罗夫（Ерлан Сайыров）、艾多斯·萨雷姆（Айдос Сарым）、叶卡捷琳娜·斯梅什利亚耶娃（Екатерина Смышляева）、阿尔曼·哈勒科夫（Арман Халықов）、温齐拉·沙帕克（Үнзила Шапақ）、尼基塔·沙塔洛夫（Никита Шаталов）和艾詹·伊斯卡科娃（Айжан Ысқақова）。

共和国党有5名议员拥有马吉利斯履职经历，分别是艾达尔别克·霍扎纳扎罗夫（Айдарбек Қожаназаров）、季娜拉·瑙莫娃、叶卡捷琳娜·斯莫利亚科娃（Екатерина Смолякова）、努尔古丽·陶（Нұргүл Тау）和沃勒扎斯·库斯佩科夫（Олжас Құспеков）。

全哈社会民主党中，阿斯哈特·拉赫姆扎诺夫（Асхат Рахымжанов）、瑙鲁兹·赛劳拜（Наурыз Сайлаубай）和阿扎尔·萨甘德科娃（Ажар Сағандықова）曾担任马吉利斯议员。

“光明道路”民主党中，达妮娅·叶斯帕耶娃、尤里·李（Юрий Ли）和沃勒扎斯·努拉尔季诺夫（Олжас Нұралдинов）拥有马吉利斯履职经历。

乡村党中，谢里克·叶吉兹巴耶夫（Серік Егізбаев）是唯一拥有马吉利斯议员经历的新当选议员。

其中，达妮娅·叶斯帕耶娃和斯涅扎娜·伊马舍娃是新一届库鲁尔泰中议会履职经历较为丰富的议员，两人均曾担任第六届、第七届和第八届马吉利斯议员。

113名议员此前没有马吉利斯履职经历

从整体人员更替情况来看，新一届库鲁尔泰并非完全由政坛新人组成，但拥有马吉利斯履职经历的议员仍属于少数。

145名议员中，有113人此前没有担任过马吉利斯议员，占总人数的约78%。

因此，从人员构成来看，新一届库鲁尔泰在保留部分具有议会履职经验政治人物的同时，也迎来了较大规模的人员更新。公正党凭借110个议席成为占绝对多数的政党，而女性占比超过三成、平均年龄约48岁以及近八成议员没有马吉利斯履职经历，也构成了新一届库鲁尔泰较为鲜明的人员特征。