坚戈年内升值5.5% 通胀持续放缓

国家银行第一副行长叶尔乌兰·扎马乌巴耶夫在政府会议上表示，自年初以来，坚戈汇率已升至1美元兑478.2坚戈，累计升值5.5%。

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他指出，推动坚戈走强的主要因素包括全球石油市场走势变化、坚戈资产投资吸引力上升、非居民投资者组合投资增加，以及市场主体对外汇需求下降。

货币政策方面，国家银行已于3月6日决定将基准利率维持在18%不变。官方认为，此举配合外汇市场操作、准备金政策调整、宏观审慎措施及政府抗通胀行动，有助于抑制价格上涨。

通胀方面，今年3月哈萨克斯坦年度通胀率降至11%。其中，食品价格上涨仍是主要推动因素，食品通胀为11.7%，非食品通胀为11.3%，有偿服务价格上涨10%。

扎马乌巴耶夫表示，自2025年10月以来，通胀持续放缓，主要得益于审慎偏紧的货币政策、坚戈升值，以及政府采取的反危机措施，包括暂停上调公用事业收费标准和燃油价格等安排。

不过，外部收支方面仍面临一定压力。数据显示，2025年哈萨克斯坦经常账户赤字由2024年的68亿美元扩大至125亿美元。

同期，全国货物和服务出口总额维持在901亿美元，其中商品出口下降被服务出口增长部分抵消；进口总额则增长9%，达到803亿美元，主要受工业品采购增加带动。

此外，收益账户赤字虽下降4%至223亿美元，但向非居民支付的相关款项仍维持高位，对国际收支形成一定压力。

【编译：达娜】