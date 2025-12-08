今年西哈州吸引投资额达5670亿坚戈

托列加利耶夫州长表示，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中提出的战略任务正在该州系统性落实。“我们将通过具体项目和务实举措，把国家战略转化为地区发展动力。当前全州经济保持稳定增长，投资持续流入，中小企业支持力度加大，农业和工业领域新项目稳步推进。”

今年以来，全州主要经济指标均实现正增长：建筑业增长9%、住房交付增长4.1%、固定资产投资增长1.2%、工业产值增长3.6%、农业总产值增长6.4%（达2810亿坚戈）、加工制造业增长17%（达3030亿坚戈）。

投资方面，今年已吸引5670亿坚戈投资，其中80%来自私营部门。未来五年计划实施73个大型投资项目，总额4.4万亿坚戈，可新增就业岗位超过1万个。

在吸引外资方面，该州年内先后访问捷克、俄罗斯、伊朗、中国、韩国，与潜在投资者签署总金额1万亿坚戈的合作备忘录，涉及工业、建筑、医疗、能源、农业等领域。重大项目包括：与中国企业合作将“Batys POWER”燃气轮机电站扩容至414兆瓦，与中企合建年产13万吨甲醇综合体，伊朗“Персист-Kaзах”公司重启“普什鲁诺”皮革加工厂等。

农业领域累计投入506亿坚戈支持。2025-2027年将实施54个总投资681亿坚戈的农业项目，新增870个就业岗位。

州长亲自推动的“从城市到乡村”项目受到热烈欢迎，已有195户近千人（其中600名儿童）从城市迁往农村，所有家庭均获住房并实现稳定就业。

中小企业发展迅猛，三年内经营主体从5.76万增至5.92万，吸纳就业近13万人，在地区生产总值中占比达36.7%，位列全国前五。

过去三年，全州建成52个医疗设施（其中50个为“乡村医疗现代化”国家项目）、27所新学校（9所为“未来学校”项目）、12个体育设施（包括总统视察期间指示建设的乌拉尔斯克1200座现代化综合体育馆），以及11个文化与体育综合体。1500公里公路完成维修，其中包括通往“汗宫”博物馆保护区的21公里旅游干道。

托列加利耶夫州长强调，所有工作均以提升居民生活质量为核心，未来将继续围绕总统指示，扎实推进经济社会高质量发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】