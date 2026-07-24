欧洲森林火灾四年增57% 世卫组织呼吁加强健康防护应对气候风险

葡萄牙和西班牙森林火灾数量翻番

世卫组织周五发布声明指出，今年1月至7月期间，欧洲区域部分地区森林火灾数量急剧上升。

最新数据显示，与2025年同期相比，葡萄牙和西班牙报告的森林火灾数量增长了100%以上。

声明同时指出，2025年，该区域共有220万公顷土地被野火吞噬，高于2022年的140万公顷，四年间增幅达57%。

野火对健康影响远超火焰本身

世卫组织表示，这些数字背后是受到野火影响的真实的人和社区。

野火摧毁家园和生计，迫使居民撤离，并给应急服务和卫生系统带来巨大压力，还会造成人员死亡。

声明指出，野火对健康的影响远不止于火焰本身。烟雾可长距离扩散，加剧心脏和呼吸系统疾病，并影响心理健康，特别是对老年人、儿童、孕妇及慢性病患者。火灾还会导致医疗保健及其他公共服务中断。

Фото: 联合国图片

采取防护措施

世卫组织建议，居住在受灾地区或途经相关地区的人员应遵循官方建议，在安全情况下远离火场，避免不必要的出行；如必须在野火烟雾附近外出，应佩戴贴合面部的防护口罩。

声明强调，任何出现呼吸困难或胸痛症状的人都应及时寻求医疗帮助。

加强预警和卫生系统韧性

世卫组织表示，各国政府可通过及时发布野火、天气和空气质量预警，提供明确的健康建议，并确保初级和紧急医疗服务的可及性来保护民众。

声明指出，高危人群还需获得洁净空气和降温场所、求助热线以及针对性支持。

克鲁格表示，随着气候变化导致全球变暖，各国需要为更加频繁、更加猛烈的野火做好准备。