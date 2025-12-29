阿斯塔纳新年群众跑吸引700余人参与 最年幼8岁最年长92岁

“今天是我的生日，正好满92岁。在这个特别时刻，我决定参加阿斯塔纳新年跑。5公里我用了45分钟完成。此前，我曾在阿拉木图和突厥斯坦马拉松跑过10公里，用时1小时40分钟。近几年因头部不时疼痛，从88岁起改练北欧式行走。我建议所有年轻人少开车，每天至少走5公里。否则久坐不动会毁了健康。不要只看别人运动，要用行动改变自己和周围。新年快乐！”92岁的萨莉哈·齐甘格罗娃说。