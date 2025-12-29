15:15, 29 12月 2025 | GMT +5
阿斯塔纳新年群众跑吸引700余人参与 最年幼8岁最年长92岁
（哈萨克国际通讯社讯）周日清晨，阿斯塔纳市民在铁人三项公园征服5公里赛道。
阿斯塔纳市政府官方网站报道，这场2025年收官群众跑作为广受欢迎的群众体育项目顺利举办。
尽管气温降至零下20度，仍有超过700人报名参赛。
“阿斯塔纳体育不仅仅是奖牌和成就，更是居民健康、生活质量和国家声誉。跑步是最易参与且不受季节限制的运动。今天前来参加新年体育活动的市民正是最好证明。我们感谢所有坚持健康生活方式的人。”阿斯塔纳市体育与群众活动举办局副局长叶尔吉格特·乌塞尔拜表示。
2025年数据显示，阿斯塔纳定期从事体育锻炼的居民占比达42%（超过67万人）。今年共举办877场群众体育活动，覆盖近百万居民。参赛者中最年幼者8岁，最年长者92岁。
“今天是我的生日，正好满92岁。在这个特别时刻，我决定参加阿斯塔纳新年跑。5公里我用了45分钟完成。此前，我曾在阿拉木图和突厥斯坦马拉松跑过10公里，用时1小时40分钟。近几年因头部不时疼痛，从88岁起改练北欧式行走。我建议所有年轻人少开车，每天至少走5公里。否则久坐不动会毁了健康。不要只看别人运动，要用行动改变自己和周围。新年快乐！”92岁的萨莉哈·齐甘格罗娃说。
活动结束时，参赛者获赠热茶和新年特别礼品，并通过抽奖赢得电视机、冰箱等家用电器。
【编译：木合塔尔·木拉提】