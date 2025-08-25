年初至今8051名归国哈萨克人获得“血亲同胞”身份

据劳动和社会保障部消息，截至2025年8月1日，年初至今获“血亲同胞”身份的海外哈萨克人共8,051人。

从今年回归的哈萨克裔移民来源国家来看：

44.2% 来自乌兹别克斯坦；

43.2% 来自中国；

5.0% 来自土库曼斯坦；

2.7% 来自蒙古；

2.4% 来自俄罗斯；

2.5% 来自其他国家。

在全部“血亲同胞”中：

劳动年龄人口占 59.1%；

未成年人占 31.8%；

退休人员占 9.1%。

在具有劳动能力的“血亲同胞”中：

15.7% 拥有高等教育文凭；

28.1% 拥有中等专业学历；

53.5% 为普通中学毕业；

2.7% 无受教育经历。

根据法律，归国同胞可在全国范围内自由选择定居点。与此同时，政府将以下劳动力短缺地区确定为重点安置区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

2025年上述地区“血亲同胞”接纳配额为2,309人。截至8月1日，已有1,286名“血亲同胞”在这些地区落户。

在重点安置地区定居的“血亲同胞”可获得：

一次性搬迁补助：每位家庭成员70倍按月计算指数，约275,200坚戈；

房租和水电补贴：为期一年、按月发放，标准为15—30倍按月计算指数，约59,000—118,000坚戈/月。

为提升自愿迁移效率，政府还通过制度性措施鼓励用人单位参与北部地区的人口迁移。引入“经济流动性证书”，为归国同胞购房、建房或支付按揭首付提供支持，金额为房价的50%或每户最高4.56百万坚戈，一次性、无偿且不予返还。

自年初以来，已有563名“血亲同胞”获得各类支持措施，其中221人已实现固定就业。