中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:45, 25 八月份 2025 | GMT +5

    年初至今8051名归国哈萨克人获得“血亲同胞”身份

    哈萨克国际通讯社讯）今年年初至今，共有8,051名世居境外的哈萨克人回归历史祖国并获得“血亲同胞”（қандас）身份。自1991年哈萨克斯坦独立以来，已有1,156,100人（约115.61万）从世界各地迁回祖国。

    前9个月有16408名归国哈侨获得血亲同胞身份
    Фото: gov.kz

    据劳动和社会保障部消息，截至2025年8月1日，年初至今获“血亲同胞”身份的海外哈萨克人共8,051人。

    从今年回归的哈萨克裔移民来源国家来看：

    • 44.2% 来自乌兹别克斯坦；

    • 43.2% 来自中国；

    • 5.0% 来自土库曼斯坦；

    • 2.7% 来自蒙古；

    • 2.4% 来自俄罗斯；

    • 2.5% 来自其他国家。

    在全部“血亲同胞”中：

    • 劳动年龄人口占 59.1%；

    • 未成年人占 31.8%；

    • 退休人员占 9.1%。

    在具有劳动能力的“血亲同胞”中：

    • 15.7% 拥有高等教育文凭；

    • 28.1% 拥有中等专业学历；

    • 53.5% 为普通中学毕业；

    • 2.7% 无受教育经历。

    根据法律，归国同胞可在全国范围内自由选择定居点。与此同时，政府将以下劳动力短缺地区确定为重点安置区域：阿克莫拉州、阿拜州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、西哈州、东哈州和北哈州。

    2025年上述地区“血亲同胞”接纳配额为2,309人。截至8月1日，已有1,286名“血亲同胞”在这些地区落户。

    在重点安置地区定居的“血亲同胞”可获得：

    • 一次性搬迁补助：每位家庭成员70倍按月计算指数，约275,200坚戈；

    • 房租和水电补贴：为期一年、按月发放，标准为15—30倍按月计算指数，约59,000—118,000坚戈/月。

    为提升自愿迁移效率，政府还通过制度性措施鼓励用人单位参与北部地区的人口迁移。引入“经济流动性证书”，为归国同胞购房、建房或支付按揭首付提供支持，金额为房价的50%或每户最高4.56百万坚戈，一次性、无偿且不予返还。

    自年初以来，已有563名“血亲同胞”获得各类支持措施，其中221人已实现固定就业。

     

    标签:
    社会 统计 移民 归国哈侨
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读