半年新增逾9万人：哈萨克斯坦人口持续增长 大城市集聚效应进一步增强

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦国家统计局公布的数据，截至2026年7月1日，哈萨克斯坦全国人口达到2059.0589万人，较年初增加90767人。数据显示，人口增长主要集中在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三大城市，城市人口持续增加，而部分地区人口仍呈下降趋势。

三大城市贡献全国近95%人口增量

统计显示，阿斯塔纳成为全国人口增长最快的地区。2026年上半年，首都人口增加43545人，总人口达到168.2721万人，占全国同期人口增量约48%。

阿拉木图人口增加25669人，总人口达到237.3772万人，继续保持全国人口最多城市地位。

奇姆肯特人口增加16631人，总人口达到131.0681万人。

数据显示，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座城市上半年共增加人口85845人，占全国人口增量的94.6%，显示人口进一步向大型城市集聚。

除三大城市外，人口保持增长的地区还包括阿拉木图州（增加15861人）、曼格斯套州（增加5063人）、阿克莫拉州（增加3412人）、阿特劳州（增加2455人）和阿克托别州（增加2213人）。

12个地区人口出现下降

尽管全国人口总体保持增长，但仍有12个地区人口减少。

其中，突厥斯坦州人口减少3525人，为全国降幅最大地区；江布尔州减少2958人，杰特苏州减少2867人，阿拜州减少2825人，东哈萨克斯坦州减少2536人，北哈萨克斯坦州减少2150人，巴甫洛达尔州减少2010人，库斯塔奈州减少1856人，乌勒套州减少1034人，西哈萨克斯坦州减少1005人，卡拉干达州减少976人，克孜勒奥尔达州减少340人。

城市人口持续增长 农村人口减少

数据显示，2026年上半年，哈萨克斯坦城市人口增加105475人，达到1319.0585万人；农村人口则减少14708人，降至740.0004万人。

这表明，全国人口增长主要由城市人口增加带动，农村地区虽然仍保持一定自然增长，但已难以抵消人口持续向城市迁移带来的影响。

就业和教育资源推动人口向大城市集中

分析认为，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特凭借更多就业机会、更高收入水平、更加完善的教育资源和城市基础设施，持续吸引人口流入。

与此同时，北部、东部和中部部分地区年轻人口不断流向大城市，进一步加快了当地人口减少趋势。

最新统计数据显示，哈萨克斯坦人口不仅保持增长，而且人口分布正进一步向大型城市及其周边地区集中，城市化进程持续推进。