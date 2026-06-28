巴彦阿吾勒百年英制水塔屹立不倒 石砖无一松动

这座水塔位于现今的艾玛吾托夫乡境内。该地区曾被称为"卓萨勒"，其命名源于当地土壤特有的红黄色泽——"卓萨"即指赭石，一种含有铁或铅氧化物的色素类矿物土。该地区历史上曾蕴藏丰富的煤炭、黄金、白银及钼矿，并曾由英国人进行过开采。据史料记载，当时的矿主曾雇佣定居当地的非牧民作为矿工，定居点沿矿区分布，隶属于克孜勒套县管辖。为便利运输，当时还修建了一条直达现今巴甫洛达尔州阿克苏市的铁路，将开采出的矿石转运至那里的码头。

Фото: Мұрат Аяған/Kazinform

巴彦阿吾勒地方志专家热马赞·努尔哈利耶夫介绍称，当年兴起的那个工人定居点被称为"阔米尔"。

—当时，英国人在定居点旁的一处高地上，用石料砌筑了一座水塔。这座高度相当于三四层楼的建筑，其几何结构的精准度令人惊叹。尽管时光荏苒，但建筑结构依然稳固，甚至没有一块石砖松动，-他说。

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据推测，这座水塔的建造距今已有近150年历史。苏联时期，水塔依然在正常运行，为当地集体农庄提供饮用水。令人称奇的是，建筑顶部的水泥浇筑件历经百余年依然完好无损，保持着最初的构造。此外，在水塔不远处，英国人当年还修建了一座燃煤发电站，为工人定居点和煤矿供应电力，目前该发电站仅存部分遗迹。