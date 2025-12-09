新年客流增长：哈萨克斯坦增开多趟临时列车

考虑到新年假期客流量预计将明显上升，国家铁路运营商正通过增加列车班次来充分满足市场需求。新增的临时列车预计可运输约2.3万名旅客，总计将提供超过5.3万个座位。

新增列车将运行以下线路：

№ 201/202 “阿拉木图-2 — 阿斯塔纳-1”

阿拉木图出发日期：2025年12月20日、22日、24日、26日、28日、30日，以及2026年1月2日、4日。

阿斯塔纳出发日期：2025年12月21日、23日、25日、27日、29日、31日，以及2026年1月3日、5日。

№ 203/204 “阿斯塔纳光明之路 — 奇姆肯特”

阿斯塔纳出发日期：2025年12月20日、23日、26日、29日，以及2026年1月2日。

奇姆肯特出发日期：2025年12月22日、25日、28日、30日，以及2026年1月4日。

№ 257/258 “阿克托别 — 阿斯塔纳光明之路”

阿克托别出发日期：2025年12月20日、23日、26日、29日，以及2026年1月2日。

阿斯塔纳出发日期：2025年12月22日、24日、28日、30日，以及2026年1月4日。

据公司介绍，列车将配备标准硬卧和软卧车厢。此外，在需求量较高的线路上，将增加584节加挂车厢，可额外提供超过3万个座位。旅客可通过官方网站bilet.railways.kz购买车票。

国家铁路运营商同时提醒旅客，新年前夕车票销售速度较快，建议提前规划行程并尽早购票。如果购票时暂时没有空余座位，旅客可免费使用候补名单服务，一旦有座位空出，系统将自动通知旅客并允许办理购票。

【编译：阿遥】