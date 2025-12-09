中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    22:16, 09 12月 2025 | GMT +5

    新年客流增长：哈萨克斯坦增开多趟临时列车

    （哈萨克国际通讯社讯）哈国铁客运股份有限公司新闻处消息，为应对假期期间不断增长的客流需求，将在多条线路增开临时列车。

    新年客流增长：哈萨克斯坦增开多趟临时列车
    Фото: «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз қызметі

    考虑到新年假期客流量预计将明显上升，国家铁路运营商正通过增加列车班次来充分满足市场需求。新增的临时列车预计可运输约2.3万名旅客，总计将提供超过5.3万个座位。

    新增列车将运行以下线路：

    № 201/202 “阿拉木图-2 — 阿斯塔纳-1”

    阿拉木图出发日期：2025年12月20日、22日、24日、26日、28日、30日，以及2026年1月2日、4日。

    阿斯塔纳出发日期：2025年12月21日、23日、25日、27日、29日、31日，以及2026年1月3日、5日。

    № 203/204 “阿斯塔纳光明之路 — 奇姆肯特”

    阿斯塔纳出发日期：2025年12月20日、23日、26日、29日，以及2026年1月2日。

    奇姆肯特出发日期：2025年12月22日、25日、28日、30日，以及2026年1月4日。

    № 257/258 “阿克托别 — 阿斯塔纳光明之路

    阿克托别出发日期：2025年12月20日、23日、26日、29日，以及2026年1月2日。

    阿斯塔纳出发日期：2025年12月22日、24日、28日、30日，以及2026年1月4日。

    据公司介绍，列车将配备标准硬卧和软卧车厢。此外，在需求量较高的线路上，将增加584节加挂车厢，可额外提供超过3万个座位。旅客可通过官方网站bilet.railways.kz购买车票。

    国家铁路运营商同时提醒旅客，新年前夕车票销售速度较快，建议提前规划行程并尽早购票。如果购票时暂时没有空余座位，旅客可免费使用候补名单服务，一旦有座位空出，系统将自动通知旅客并允许办理购票。

    【编译：阿遥】

    标签:
    节日 社会 交通运输
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读