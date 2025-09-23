年初至今养老金支出超2.8万亿坚戈

自年初以来，国家从共和国预算中共支出 2.8044万亿坚戈 用于养老金发放，其中基本养老金支出为 9074亿坚戈，联合养老金支出为 1.897万亿坚戈。

截至2025年9月1日，全国平均养老金总额为 142,894坚戈，其中联合养老金为 95,326坚戈，基本养老金为 47,568坚戈。

根据此前公布的调整计划，自2025年1月1日起，基本养老金根据央行预测的通胀水平上调 6.5%，团结养老金则上调 8.5%，涨幅高于通胀水平2个百分点。

此外，按照总统指示，自2023年起，政府正逐步实施将最低基本养老金提高至最低生活保障标准的70%，最高基本养老金提高至120%的五年计划。

自2025年1月1日起：

最低基本养老金 从65%提升至70%，即 32,360坚戈；

最高基本养老金 从105%提升至110%，即 50,851坚戈。

值得一提的是，自2018年7月1日起，哈萨克斯坦对基本养老金实行按个人参保年限分级发放机制。这一机制依据个人参加养老保险制度的年限确定养老金数额。

其中，参保年限包括：

1998年1月1日前的传统工龄；

此后缴纳强制性养老保险的年限。

具体计算如下：

参保年限10年及以下或无参保记录：基本养老金为最低生活保障标准的70%；

每超过1年，养老金提高2%；

参保年限满30年及以上：基本养老金按最高标准，即最低生活保障标准的110%。

例如：参保20年者，可领取相当于最低生活保障标准90%的基本养老金。

劳动和社会保障部提醒，只有按月足额缴纳强制性养老金，才能在退休时获得更高的基本养老金。即便在某个月内多次缴纳，系统仍只记作一个月的缴费期。

【编译：达娜】