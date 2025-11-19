年初至今养老金支出超3.5万亿坚戈

自年初以来，国家从共和国预算中共支出3.5127万亿坚戈用于养老金发放，其中：

基本养老金支出：1.1372万亿坚戈

联合养老金支出：2.3755万亿坚戈

截至2025年11月1日，全国平均养老金总额为142,744坚戈，其中：

联合养老金：95,167坚戈

基本养老金：47,577坚戈

根据此前公布的调整计划，自2025年1月1日起，基本养老金根据央行预测的通胀水平上调6.5%，联合养老金上调8.5%，涨幅高于通胀水平2个百分点。

此外，按照总统指示，自2023年起，政府正逐步实施为期五年的计划，将最低基本养老金提高至最低生活保障标准的70%，将最高基本养老金提高至120%。

自2025年1月1日起：

最低基本养老金从65%提升至70%，即32,360坚戈；

最高基本养老金从105%提升至110%，即50,851坚戈。

值得一提的是，自2018年7月1日起，哈萨克斯坦对基本养老金实行按个人参保年限分级发放机制。该机制根据个人参加养老保险制度的年限计算基本养老金水平。

参保年限包括：

1998年1月1日前的传统工龄；

其后缴纳强制性养老保险的年限。

具体计算如下：

参保年限10年及以下或无参保记录：基本养老金为最低生活保障标准的70%；

参保年限超过10年后，每增加1年养老金提高2%；

参保30年及以上：基本养老金按最高标准，即最低生活保障标准的110%。

例如：参保20年的人可领取相当于最低生活保障标准90%的基本养老金。

劳动和社会保障部提醒，只有按月足额缴纳强制性养老金，才能在退休时获得更高的基本养老金。即便在一个月内多次缴纳，系统仍仅记作一个月的缴费期。