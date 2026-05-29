今年哈萨克斯坦儿童从国家基金获得超过9亿美元资金分配

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦教育部副部长希纳尔·阿克帕罗娃（Шынар Ақпарова）29日在中央通讯服务中心举行的“儿童福祉与安全：国家支持与共同价值观”主题会议上表示，今年已有超过9亿美元资金通过“国家基金——为了儿童”划拨至哈萨克斯坦儿童个人账户。

阿克帕罗娃指出，哈萨克斯坦儿童人口持续增长。目前，全国18岁以下儿童总数已超过690万人，较十年前增加约150万人。

她表示，根据“国家基金——儿童计划”，国家基金50%的投资收益持续划入未满18岁儿童的个人账户。

“考虑到人口增长趋势，国家对儿童的财政支持力度也在不断加大。2024年项目启动时，每名儿童获得100.52美元；到2026年，这一数额已增至130.71美元。”她说。

阿克帕罗娃介绍，今年国家已向哈萨克斯坦儿童个人账户划拨总额超过9亿美元的投资收益资金。

此外，教育部代表表示，除国家基金相关资金分配机制外，目前“未来（Келешек）”自愿储蓄计划也正在同步实施。

会议指出，国家推出的这两项支持机制将为全国数百万儿童成年后接受优质教育、掌握专业技能以及解决住房问题提供切实保障和更多发展机会。