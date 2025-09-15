哈萨克斯坦青年柔道队在亚洲锦标赛取得优异成绩

比赛在印尼首都雅加达举行，哈萨克斯坦队斩获1金4银7铜的佳绩。其中，伊恩卡尔·库拉尔拜（48公斤级）夺得金牌；凯拉特·杰恩斯吾勒（60公斤级）、萨帕尔加利·萨尔汗（81公斤级）、叶戈尔·拉科夫（90公斤级）和希纳尔·比廷拜（70公斤级）获得银牌；叶拉西尔·叶尔扎诺夫（66公斤级）、叶尔纳尔·肯尼斯汗（73公斤级）、叶拉西尔·努尔塔扎（100公斤级）、贝巴雷斯·苏尔坦（100公斤以上级）、萨拉·舒加耶娃（52公斤级）、托米里斯·叶尔加利（78公斤级）和科尔凯姆·巴赫特别克（78公斤以上级）摘得铜牌。

此外，哈萨克斯坦青少年柔道队在本次亚锦赛中表现同样出色，共获得2金4银8铜，总计14枚奖牌，在奖牌榜上位列第三。伊恩朱·朱玛詹（57公斤级）和法尔哈特·泽伊诺拉（50公斤级）夺得金牌；托然·托列拜（70公斤以上级）、别克努尔·阿曼格尔迪（55公斤级）、唐扎雷克·莫蒙泰（60公斤级）和扎曼别克·巴克特加利（66公斤级）获得银牌；阿比什·佩尔达雷（50公斤级）、阿斯兰·叶尔加利耶夫（55公斤级）、泽列·塔尔加特克孜（40公斤级）、阿亚然·里纳特克孜（48公斤级）、扎奈伊姆·马拉特别克（52公斤级）、叶拉西尔·博拉特别克（81公斤级）、乌尔达娜·科然纳扎罗娃（70公斤级）和叶尔道列特·朱马拜（90公斤级）摘得铜牌。

哈萨克斯坦柔道队在本次亚洲锦标赛中的优异表现，展现了其在国际赛场上的实力与潜力。

【编译：木合塔尔·木拉提】