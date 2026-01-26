跨越千年的数字记忆：哈萨克斯坦国家象征入藏北极世界档案馆纪实

为深入探究这一话题，哈通社日前专访了北极世界档案馆的相关负责人。采访重点围绕哈萨克斯坦国家遗产在北极的保存现状、选址北极的考量因素，以及未来是否有计划将更多中亚国家的文化遗产纳入其中。

跨越国界的“人类共有记忆库”

目前，北极世界档案馆被视为保护人类共同记忆的独特平台。馆方透露，目前馆内已有来自全球30多个国家的100多个存储项目（存款），涉及超过85家机构，包括梵蒂冈图书馆、欧洲航天局以及多国的国家档案馆、图书馆和博物馆。

Фото: arcticworldarchive.org

AWA的密封库位于北冰洋深处的斯瓦尔巴群岛。这里地处挪威北部与北极点之间，档案馆深入永久冻土层的山体内部。在全球自然灾害和人为危机风险日益增加的背景下，该设施旨在为后代保存人类的数字遗产。简而言之，馆方秉持的是“未雨绸缪”的保护原则。

哈萨克斯坦入藏了哪些核心资产？

目前保存在北极档案馆的哈萨克斯坦相关资料均为国家标志及核心法律文件的数字版本。这些材料是哈萨克斯坦驻挪威特命全权大使在对斯瓦尔巴群岛进行正式访问期间，亲自移交给馆方的。

具体涵盖了定义国家历史与政治基石的以下重要文件：

· 哈萨克斯坦共和国国旗；

· 哈萨克斯坦共和国国徽；

· 哈萨克斯坦共和国国歌；

· 哈萨克斯坦共和国宪法；

· 1991年12月16日通过的《哈萨克斯坦共和国国家独立法》（宪法性法律）。

Piql技术：赋予数据“永恒生命”

馆方负责人介绍，所有材料在入馆前，均采用Piql公司的长效存储技术进行了数字化及精密存档。得益于独特的自然环境，该仓库不仅完全符合环保标准，还提供了不受时间限制的存储能力。该技术旨在经受时间的考验，无需能源维持即可将数据完整保存数百年甚至数千年。

Фото: arcticworldarchive.org

作为AWA运作核心的Piql技术具有以下显著优势：

· 无需数据迁移： 格式稳定，不依赖特定读取设备更新；

· 超长寿命： 在北极环境下可保存长达2000年；

· 极高安全性： 免疫网络攻击及数字威胁；

· 不可篡改性： 确保数据无法被更改或删除；

· 物理稳定性： 采用无电子、无磁性介质，耐电磁干扰和辐射；

· 离线存储： 数据以离线模式自主运行，且在需要时可快速调取；

· 环境友好： 存储期间几乎不产生碳足迹。

Фото: arcticworldarchive.org

未来愿景：期待更多中亚遗产入藏

据了解，目前哈萨克斯坦国家象征是北极世界档案馆中唯一一份涉及中亚地区的藏品。不过，AWA官方明确表示，该机构始终对合作持开放态度，并愿意在未来为保护哈萨克斯坦及其他中亚国家的文化、历史和文献遗产提供全力支持。

【编译：阿遥】