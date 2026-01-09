中文
    近四年哈萨克斯坦的科学经费翻了一番

    哈萨克国际通讯社讯）根据欧亚经济联盟（EAEU）统计年鉴显示，过去四年，哈萨克斯坦的科研投入翻了一番，达到4.68亿美元。

    根据官方数据，2020年至2024年间，科学领域的经费持续增长。2020年，哈萨克斯坦在该领域的支出为2.156亿美元；2021年为2.566亿美元；2022年为2.64亿美元；2023年为3.78亿美元。2024年，支出达到4.68亿美元。

    值得一提的是，2025年的数据将在完成全部计算后另行公布。

    这一数据在欧亚经济联盟成员国中名列前茅。作为对比，2024年，同属欧亚经济联盟的亚美尼亚在科学研发方面的支出为6810万美元，而吉尔吉斯斯坦仅为920万美元。哈萨克斯坦在欧亚经济联盟成员国中，科学研发投入额位居第二，超过了白俄罗斯（4.47亿美元）。

    在哈萨克斯坦，科学研究主要由大学和专业教育机构的研究中心开展。这表明哈萨克斯坦的科学发展与教育领域密切相关。其他欧亚经济联盟成员国的情况则有所不同。例如，在俄罗斯和白俄罗斯，科学研究主要由工业企业开展。在这些国家，科学研究直接服务于生产和技术发展。

    在吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚，科研工作主要由部级机构和公共部门机构开展。在哈萨克斯坦，科学研究是通过国家管理体系进行的。

    【编译：小穆】

