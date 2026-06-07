哈萨克塔兹犬"切尔西"博洛尼亚世锦赛青年组第四

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据哈通社驻欧洲记者报道，在意大利博洛尼亚举行的2026年世界犬业锦标赛（World Dog Show-2026）上，一只名为"切尔西"的哈萨克塔兹犬在青年组灵缇犬比赛中荣获第四名。

此次参赛具有特殊意义。作为哈萨克斯坦本土犬种，塔兹犬在2024年已获得世界犬业联盟的初步认可。哈萨克斯坦犬业协会表示，此次在世界顶尖犬业舞台上的高水平展示，是该品种迈向最终国际全面认可过程中的重要一步。

哈萨克斯坦犬业协会公布了各组别的具体参赛成绩：

CLUB SHOW-2026 比赛结果：

- 最佳青年公犬：阿克塔班（Aktaban）

- 最佳青年母犬：塔比尕特（Tabigat）

- 最佳公犬：拉欣（Lashyn）

- 最佳母犬：雷亚（Reya）

- 品种最佳代表（CLUB SHOW-2026冠军）：拉欣

ENCI WINNER – 2026 国际级展会结果：

- 最佳青年公犬：切尔西（Chelsea）

- 最佳青年母犬：塔比尕特

- 最佳公犬：佩尔斯（Pers）

- 最佳母犬：雷亚

- 品种最佳代表（ENCI WINNER – 2026冠军）：佩尔斯

WDS – 2026（世界犬业锦标赛）比赛结果：

- 最佳青年公犬：切尔西

- 最佳青年母犬：塔比尕特

- 最佳公犬：拉欣

- 最佳母犬：雷亚

- 品种最佳代表（WDS – 2026冠军）：拉欣

锦标赛头衔：

- 青年世界冠军（WDS – 2026）：切尔西、塔比尕特

- 世界冠军（WDS – 2026）：拉欣、雷亚

- 意大利冠军：达斯特（Duster）、拉欣、雷亚、佩尔斯、阿兰（Arlan）

- 意大利青年冠军：切尔西、塔比尕特、阿克塔班

- 意大利冠军候选犬：克尔别兹（Kerbez）

- 冠军组后备冠军：萨尔巴兹（Sarbaz）