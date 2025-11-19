13:15, 19 11月 2025 | GMT +5
阿克托别州年内地方道路良好率将提升至82%
（哈萨克国际通讯社讯）11月19日，阿克托别州州长阿斯哈特·沙哈洛夫在新闻发布会上表示，该州地处欧亚交通要道，过境潜力巨大，道路质量始终是居民最关心的民生议题之一。
今年，阿克托别州共安排约680亿坚戈专项资金，实施186个道路建设与维修项目，覆盖地方道路、城区街道以及村镇进出和村内道路。
沙哈洛夫透露，预计到年底，全州地方道路达标率将从目前的水平提升至82%。今年已累计铺设路面总长565公里，其中371.8公里为沥青路面。在州首府阿克托别市，年内将完成35个子项目、共67公里城市道路的达标改造，惠及150多条街道。
在国际与国家级干线方面，州内重点推进多条主干道升级：
- 阿克托别—乌尔盖松方向262公里路段正在进行全面重建，今年已完成阿克托别—赫罗姆套段28公里并开通四车道中的双向两车道，同时配套新建桥梁；
- 坎德阿加什—叶姆比—沙尔卡尔—伊尔吉兹公路的中修工程已按计划完成110公里并交付使用。
州长强调，道路畅通既是提升居民出行体验的关键，也是充分发挥阿克托别州过境枢纽作用的重要保障。
【编译：木合塔尔·木拉提】