阿克托别州年内地方道路良好率将提升至82%

今年，阿克托别州共安排约680亿坚戈专项资金，实施186个道路建设与维修项目，覆盖地方道路、城区街道以及村镇进出和村内道路。

沙哈洛夫透露，预计到年底，全州地方道路达标率将从目前的水平提升至82%。今年已累计铺设路面总长565公里，其中371.8公里为沥青路面。在州首府阿克托别市，年内将完成35个子项目、共67公里城市道路的达标改造，惠及150多条街道。

在国际与国家级干线方面，州内重点推进多条主干道升级：

- 阿克托别—乌尔盖松方向262公里路段正在进行全面重建，今年已完成阿克托别—赫罗姆套段28公里并开通四车道中的双向两车道，同时配套新建桥梁；

- 坎德阿加什—叶姆比—沙尔卡尔—伊尔吉兹公路的中修工程已按计划完成110公里并交付使用。

州长强调，道路畅通既是提升居民出行体验的关键，也是充分发挥阿克托别州过境枢纽作用的重要保障。

【编译：木合塔尔·木拉提】