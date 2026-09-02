哈萨克斯坦拟推住房灾害强制保险 年缴费最高2万坚戈

（哈萨克国际通讯社讯） 2024年大规模洪灾发生后，哈萨克斯坦社会各界多次讨论建立住房强制保险制度的必要性。今年，哈萨克斯坦国家银行和金融市场监管和发展署计划在《2030年前保险市场发展规划》框架下，通过修订两项主要法律推动相关机制落地。

如果有关文件获批，哈萨克斯坦将在2030年前分阶段推行住房自然灾害强制保险制度，保障范围拟涵盖地震、洪水和自然森林火灾。

2024年，哈萨克斯坦多个地区遭遇严重洪灾，数千户家庭住房受损。政府数据显示，当年用于维修、新建和购买受灾居民住房的资金达到2510亿坚戈。

这场洪灾也促使有关部门重新审视现行自然灾害损失补偿机制。目前，重大自然灾害发生后，主要由国家承担损失评估和住房重建、维修等支出。新机制则计划通过提前筹集保险资金，分担灾后财政压力。

据金融市场监管与发展署数据，目前哈萨克斯坦仅有3.2%的住房业主为住宅购买保险，在阿拉木图市这一比例为7.7%。

与此同时，哈萨克斯坦保险市场近年来保持较快增长。2025年，保险公司收取的保险费总额达到1.7万亿坚戈，同比增长12.5%，较五年前增长3.3倍。

虽然自愿财产保险也在增长，但住房保险普及率依然较低。过去五年，自愿财产保险合同数量增长12%，保险费规模增长51%。

目前，哈萨克斯坦共有8类强制保险。2025年，相关强制保险保费收入达到2720亿坚戈，保险赔付额为1570亿坚戈，占全部保险赔付的34%。

按照国家银行和金融市场监管与发展署提出的初步方案，住房强制保险年缴费标准拟设在2000至2万坚戈之间。

具体缴费金额不会实行统一标准，而是根据住房所在地区的自然灾害风险等级确定。也就是说，居住在自然灾害风险较高地区的居民可能需要缴纳更高保费，但最低预计不低于2000坚戈，最高不超过2万坚戈。

目前方案还对灾后保险赔付上限作出了初步设计。在制度实施初期，赔偿金额最高可达到年度保险费的500倍。

按照这一标准，年缴费2000坚戈的居民最高可能获得100万坚戈赔偿；年缴费2万坚戈的居民，最高赔偿金额可能达到1000万坚戈。

不过，初期保险赔付并非旨在覆盖房屋完全毁损后的全部重建成本，而主要用于满足受灾居民的紧急和基本需求。随着保险基金规模扩大，未来拟逐步提高赔付标准，使其能够覆盖住房修复甚至重新购置住房所需费用。

有关部门还建议成立统一运营机构，负责保费归集、灾后赔付及重大灾害风险再保险等工作。

这一机制主要考虑到自然灾害的特殊性。一场大规模洪水或地震可能同时造成数千套住房受损，单独依靠某一家保险公司承担巨额赔付风险较高。因此，通过统一归集资金、建立保险基金并利用再保险机制分散重大风险，被认为更具可持续性。

类似模式已在多个国家实施。例如，土耳其在1999年严重地震后建立住房强制地震保险制度，并设立专项基金，根据各地区风险水平确定保费，同时通过国际再保险市场分散部分风险。西班牙也设有自然灾害损失补偿基金，法国则通过国家再保险机制参与相关保障。

有关政策咨询文件指出，根据联合国儿童基金会评估，哈萨克斯坦约75%的国土面临不同程度的自然灾害风险。

哈萨克斯坦紧急情况部数据显示，全国16个地区存在地震和洪水风险，相关区域共有超过300万套住房，居住人口约1500万。

新制度一旦实施，意味着哈萨克斯坦在自然灾害住房损失补偿方面，将逐步从“灾后主要依靠国家预算支出”，转向“国家与提前积累的保险资金共同承担风险”的模式。

截至2025年底，哈萨克斯坦保险机构总资产达到3.9万亿坚戈，自有资本为1.1万亿坚戈。2025年各类保险累计赔付4614亿坚戈，其中财产保险保费收入为3027亿坚戈，占全年1.7万亿坚戈保险费总额的17.8%。

不过，目前提出的住房强制保险机制仍处于政策设计阶段，最终缴费标准、赔付条件以及实施时间表仍需以正式通过的法律和配套规定为准。