百年光影：哈通社105周年公布珍藏历史影像

从突厥斯坦铁路到二战时期的坚守

首张归档于1929年的影像，记录了突厥斯坦—西伯利亚铁路（Turksib）的建设与启用。该铁路于1931年1月1日正式投入使用，初期因建设速度快、技术要求简化而性能有限，但预留了后续扩容空间。1938年起，老式蒸汽机车逐步被现代化型号替换，大幅提升了运输效率。二战爆发后，铁路全面转入军用模式，优先保障军需物资运输，并在战时沿线新建约240处设施，包括阿拉木图电厂和车厢修理厂。

罕见政治与文化历史瞬间

档案中保留了年轻时期的萨达姆·侯赛因与哈萨克斯坦外交官合影，以及迪恩穆罕默德·库纳耶夫的工作与家庭生活照。还有1956年在突厥斯坦霍贾·阿赫梅特·亚萨维陵墓进行修复的珍贵画面，记录了1937—1941年间工匠们砌砖、女工和泥的场景。

社会文化与农业发展的记录

20世纪50年代的影像中，有彼得罗巴甫尔书店人头攒动的场景，也有图书馆员为牧民挑选书籍的照片。1953年，江布尔州一农庄首次安装风力水泵的消息通过哈通社传遍全国。1954年起，全国掀起开发处女地和休耕地的浪潮，到1960年，哈萨克斯坦的小麦播种面积占全苏总面积的30%，1956年首次上交超过10亿普特（约1630万吨）粮食。同一时期，种植玉米的项目被大力推广。

国际合作与地方特色

1955年，苏中签署《友好同盟互助条约》五周年之际，哈通社与新华社联合报道了中国第一家汽车厂建设情况，显示出两家通讯社早期合作的渊源。档案中还保留了1951年西哈州骆驼养殖场的照片及养殖数据。

标志性工程与城市记忆

麦迪奥高山溜冰场因地处海拔1691米而闻名，其建设始于1966年，1972年竣工，采用先进的制冰技术保证冰面质量。1973年，苏共中央总书记视察了新建的防洪坝和麦迪奥冰场。20世纪80年代，阿拉木图地标——阔克托别电视塔落成启用，当时位列全球第四高电视塔。

渔业与海洋文化的影像

档案还收录了1927年起阿特劳州渔业集体农庄的照片，以及1950—1980年代捕捞自里海的巨型鲟鱼影像。其中包括1959年鱼罐头厂员工处理鲟鱼的场景，以及1960年渔船出海作业的瞬间。

这些影像不仅是哈通社新闻工作的见证，更是哈萨克斯坦百年来社会变迁与集体记忆的重要组成部分。

