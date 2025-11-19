热巴金娜年终最后一战：首次亮相世界网球联赛

据“今日印度”（India Today）消息，除温布尔登冠军热巴金娜外，多位知名网球选手也将亮相此次赛事。

具体而言，俄罗斯的丹尼尔·梅德韦杰夫、澳大利亚的尼克·克耶高斯、西班牙的葆拉·巴多萨、法国选手加埃尔·孟菲尔斯和阿蒂尔·菲斯、波兰的玛格达·里内特、乌克兰的玛尔塔·科斯秋克，以及印度选手罗汉·波帕纳和苏米特·纳加尔均将在班加罗尔登场参赛。

—我听说过很多关于印度网球文化的事情，因此非常高兴能够首次参加WTL表演赛。联赛的比赛形式很有吸引力，我已经准备好和队友一起享受在球场上的每一分钟。-热巴金娜表示。

这项赛事将成为热巴金娜本赛季的最后一站。今年，她刚刚赢得WTA年终总决赛冠军。

据悉，世界网球联赛（World Tennis League，WTL）是一项于2022年创办的网球表演性质团体赛事，每年邀请世界知名球员以男女混合队形式参赛。比赛包括单打、双打和混双项目，采用娱乐化、观赏性更强的赛制，被称为“网球界的表演联赛”。

据此前报道，哈萨克斯坦19岁的网球运动员索尼娅·吉恩巴耶娃在美国奥斯汀举行的ITF W50巡回赛双打项目中脱颖而出，获得冠军。

【编译：阿遥】