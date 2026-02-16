阿斯塔纳逾万名青年参加集会 支持宪法改革与全民公投

据阿斯塔纳市政府官方网站消息，音乐会期间，主办方向广大公民发出呼吁，鼓励大家积极参与即将举行的全民公投，就新宪法草案表达自己的立场和意见。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫此前指出，宪法改革是国家系统性政治现代化的重要延续。改革的核心目标在于巩固公平与法治原则，增强代议制机构的作用，并建立更加均衡的权力运行机制。总统还强调，应将宪法改革内容公开透明地提交社会广泛讨论，确保公众充分了解相关变革的意义。

此次活动以公共文化活动形式举行，吸引了众多首都居民和游客参与。哈萨克斯坦知名歌手Raim、达斯坦·奥拉兹别科夫、Bayansulu、Nazzarbeck、阿克托蒂·博尔绍娃等艺人登台演出，为现场观众带来精彩节目。

音乐会还穿插了全国联盟成员围绕新宪法草案主题的宣讲环节。扎尔肯别克·阿曼泰、马克萨特·托雷克拜、艾格丽姆·叶塞纳利和阿克尔克·叶斯肯迪罗娃分别就新宪法草案的主要内容进行解读，并向公众介绍即将举行的全民公投，呼吁公民积极参与国家事务，作出理性选择。

扎尔肯别克·阿曼泰在发言中指出，宪法改革标志着国家政治发展的新阶段，体现了当前改革进程所蕴含的重要历史意义。他表示，宪法是在充分考虑时代要求和新挑战基础上制定的，将为国家发展和维护国家利益提供坚实保障。每一位公民通过参与公投表达自身立场，都是推动建设公正、开放和现代国家的重要一步。

马科萨特·托雷克拜表示，新宪法草案明确了国家发展的现代优先方向，并进一步强化了国家主权和公民权利的保障。他指出，文件将教育、科学和创新确立为国家战略重点和核心价值。同时，新宪法进一步明确，人民不仅是国家权力的来源，更是国家主权的唯一拥有者。

阿克尔克·叶斯肯迪罗娃表示，新宪法草案将扩大公民参与公共事务的空间，为青年更积极参与社会发展创造条件。她指出，即将举行的公投不仅是一次投票，更是每位公民参与国家未来建设的重要机会。

艾格丽姆·叶塞纳利则强调，有必要根据现代发展需求完善国家法律基础，为青年和未来一代创造更加稳定和可靠的发展环境。

主办方表示，此次活动吸引超过1万人参与，成为全国范围内宪法改革宣传和解释工作的重要公共平台之一。

此前，哈萨克斯坦已成立由主要政党和社会组织代表组成的全国联盟，旨在推动宪法改革相关工作的社会沟通与公众参与。

【编译：木合塔尔·木拉提】