五年间 哈萨克斯坦对华农产品出口量增长了4.6倍

与会嘉宾讨论了运输和物流领域的合作问题，哈萨克斯坦和中国之间增加货物周转量的可能性以及以及出口货物运输条件等问题。

论坛期间，参会嘉宾指出，在哈中双方的共同努力下，2023年底，两国之间的货物运输量同比增长22%，达到了创纪录的2800多万吨。其中，哈萨克斯坦货物出口量增长35%，达到1260万吨。

小麦是哈萨克斯坦对华出口的主要作物之一。2023年对华小麦出口量为59.2万吨，2024年第一季度已达22万吨。

近五年来，哈萨克斯坦对华农产品出口量增长了4.6倍：从2019年的75万吨增至2023年的350万吨。

论坛框架下，哈萨克斯坦代表团参观了阿拉山口站保税区新的粮食和植物油码头卸货工作，并会见了阿拉山口管理层、海关和铁路部门代表。

会谈中，双方一致同意成立工作组，以便迅速解决货物运往中国过程中出现的问题，哈铁公司代表也参加了会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】